Windschutzscheibe mit Stein beworfen

Unbekannter beschädigt eine Windschutzscheibe

Aulendorf (sz) - Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 17 und 22.45 Uhr die Windschutzscheibe eines in der Aulendorfer Zeppelinstraße geparkten Seat beschädigt. Vermutlich wurde die Scheibe laut Polizei mit einem Stein beworfen, was zum Sprung des Glases führte. Personen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter Telefon

0751 / 8036666 in Verbindung zu setzen.