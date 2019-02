Willkommen in der Aulhelma

Nilpferde, Affen, Giraffen, Stinktiere, Panda- und Koalabären sowie allerhand buntes Federvieh haben sich am Donnerstagnachmittag auf Aulendorfs Straßen eingefunden. „Lasst uns eine grandiose Fasnet starten – in Aulendorfs Zoologischem Garten!“ Passend zum diesem diesjährigen Fasnetsmotto hatten sich zahlreiche Ulkgruppen Kostüme gebastelt und sind damit als bunter Umzug durch die sonnige und warme Stadt gezogen.

Ein Wort zum Tierschutz vorneweg: Auch die Veterinärsdichte in Aulendorf war hoch. Gleich zwei Gruppen machten sich die ärztliche Seite zum Thema und liefen etwa als „Zoo-Klinik Aulendorf“ mit. Den dazu passenden ganzen Zoo hatte sich eine andere Gruppe vorgenommen: Willkommen im „Schlosszoo Aulhelma“.

Begleitet von einigen Guggenmusik-Kapellen und hunderten Zuschauern am Straßenrand zeigte sich allerlei Getier heimischer und nicht ganz so heimischer Tierwelt. Vom Hausschwein über den Waschbären bis zum Pinguin war alles vertreten.

Dass zu einem Zoologischen Garten aber noch mehr gehört, zeigten diverse Gruppen. So gab es etwa Tierpfleger zu beobachten, die mitunter auch die kleinen Zuschauer am Straßenrand mit Süßigkeiten fütterten oder ihnen Popcorn zuwarfen. Eine Gruppe war sogar selbst als Futterautomat verkleidet.

Die „Großwild – Jäger“ in Kakihosen und Tropenhut hatten indes Fangnetze und Betäubungsspritzen dabei und zogen sogar ihren Käfig hinter sich her. Zoo, das fängt schon am Eingang an, hatte sich offenbar eine andere Gruppe gedacht und war mit rollendem Kassenhäuschen unterwegs, darauf stand: „Der Cordula wird es ganz bang, vor ihrer Kasse stoht a Schlang’!“ – die Schlange schlängelte sich dann auch tatsächlich hinter der Kasse her.

Passend zum Thema hatten sich die Ulkgruppen auch Sprüche einfallen lassen. Bei den gefiederten Zeitgenossen hieß es da etwa: „Paradies – Vogel“, wahlweise auch „Schräger – Vogel“ oder auch einfach: „Was ist der Pfau – blau“.

Dem Zug voran ging eine in diesem Jahr besonders reiche Schar an Clowns. Das Umzugsende bildeten Zunftmeister und Hofstaat sowie die Aulendorfer Masken.