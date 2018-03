Wilhelmsdorfer melkt am besten

Die Gewinner des Landesmelkwettbewerbs, bei dem sich Anfang Februar im Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württembergs (LAZBW) in Aulendorf 28 Nachwuchskräfte der Milchproduktion gemessen haben, stehen fest.

Landessieger wurde Simon German aus Wilhelmsdorf (Landkreis Ravensburg) mit 150 Punkten von 160 möglichen Punkten. German ist derzeit Auszubildender am LAZBW.

Auf den zweiten Platz molk sich Franziska Merkt aus Hohentengen (Landkreis Waldshut) mit 145,2 Punkten, knapp dahinter landete mit 144 Punkten Björn Angelberger aus Bad Wimpfen (Landkreis Heilbronn). Insgesamt hatten zehn Frauen und 18 Männer aus ganz Baden-Württemberg an dem Wettbewerb teilgenommen und je acht Kühe im Side by Side-Melkstand gemolken.

Aulendorf (pau) - 30 junge Nachwuchslandwirte messen sich derzeit am Landwirtschaftlichen Zentrum in Aulendorf im Melken. Alle zwei Jahre findet dort der Landesmelkwettbewerb statt. Die Teilnehmer müssen nicht nur in der Theorie glänzen, sondern ihr Können und Wissen auch ganz praktisch im Melkstand unter Beweis stellen. Geschwindigkeit allein reicht den Juroren dabei nicht aus.

Die drei Platzierten haben sich damit für den Bundesmelkwettbewerb der Deutschen Lebensmittelgesellschaft (DLG) qualifiziert. Dieser findet vom 22. bis 26. April am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Echem in Niedersachsen statt. Das LAZBW organisiert den Landesmelkwettbewerb alle zwei Jahre. Die Teilnehmer sind zwischen 16 und 25 Jahren alt und stellen ihr Können in den Bereichen praktische Melkarbeit, Fachwissen und Eutergesundheit unter Beweis.

