Wieder Kino mit dem Seniorenrat

Nachdem das Hygienekonzept im CineClub Gessler am Markt 5 mit 20 Sitzplätzen und Maskenpflicht steht, kann dort auch wieder der Kinonachmittag des Stadtseniorenrates wieder statt finden.

Zur ersten Vorführung nach der Corona-Pause am Mittwoch, 15. Juli, um 15.30 Uhr wird die französische Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter 2“ gezeigt. Der Eintritt ist frei. Zum Inhalt: Nachdem der konservative Notar Claude im ersten Teil seine vier Töchter an Schwiegersöhne aus aller Welt verheiratet hat, ziehen diese in der Fortsetzung nun in die weite Welt nach Israel, Algerien, China und Indien. Die Reisen zu Kindern und Enkeln stellen die Claudes vor große Probleme bezüglich politischer Korrektheit.