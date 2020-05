Wieder Gottesdienste in der Thomaskirche möglich

Nach einer längeren Durststrecke kann die Evangelische Thomasgemeinde nach eigenen Angaben ab Sonntag, 10. Mai, wieder Gottesdienste in der Thomaskirche feiern. Die Freude sei groß. Allerdings würden für die kommenden Gottesdienste strenge Auflagen an Schutzmaßnahmen gelten. Der Abstand zwischen den Gottesdienstbesuchern müsse mindestens zwei Meter betragen und es gebe keinen Gemeindegesang. Die Gottesdienstbesucher müssten namentlich registriert werden und die Gottesdienste seien auf rund 35 Minuten zu begrenzen.

Für die Thomasgemeinde heiße das unter anderem, dass die Größe des Kirchenraums nur eine begrenzte Zahl an Gottesdienstbesuchern zulässt. Deshalb würden am Sonntag zwei Gottesdienste gefeiert, um 9 und um 10 Uhr. Damit niemanden nach Hause geschickt werden muss, werde um telefonische Voranmeldung im Pfarramt gebeten (Telefon 07525/2660).

Mund-Nasen-Schutzmaske mitbringen

Ebenfalls bittet Pfarrer Jörg Weag darum, eine Mund-Nasen-Schutzmaske mitzubringen. Es werde keine freie Platzwahl geben. Die Plätze würden durch einen Ordnungsdienst zugewiesen. In der Regel könnten zwei Personen in einer Bankreihe sitzen. Bei Ehepaaren oder Menschen in häuslicher Gemeinschaft könne dies auf drei Personen erweitert werden. Grüppchenbildung nach den Gottesdiensten sei zu vermeiden. Genauere Informationen würden dann am Sonntag weitergegeben.

Die weiteren Absprachen zwischen der Landesregierung und den Kirchen lassen laut Mitteilung nun auch wieder Taufen in einem eigenen Taufgottesdienst zu. Dabei würden dieselben Auflagen gelten. Abendmahlsfeiern seien nach wie vor nicht möglich. Bei Bestattungen werde die Teilnehmerzahl wieder auf 50 Personen erweitert. Die Trauerfeier werde nach wie vor nur am Grab stattfinden. Auch hier würden die Abstandsregeln gelten.

Gottesdienste sind online abrufbar

Da die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist und ein Gottesdienstbesuch für manche Menschen aus den Risikogruppen noch nicht in Frage kommt, verweist Pfarrer Jörg Weag noch auf die Internetseite www.kirche-aulendorf.de. Die Gottesdienste in der Thomaskirche würden aufgenommen und könnten dort als Video abgerufen werden. Auch die Möglichkeit, die Sonntagspredigt in den Briefkasten zu bekommen, gebe es weiterhin. Alle weiteren Gemeindeveranstaltungen seien aufgrund der Corona Einschränkungen nach wie vor ausgesetzt.