Wie würde Sebastian Kneipps Gießkanne heute aussehen?

„Wasser ist ein allgemeines Abhärtungsmittel, das gar nichts kostet, recht einfach ist und die herrlichsten Erfolge bringt.“ Dieses Sebastian Kneipp zugeschriebene Zitat passt zum zweiten Aktionstag des Kneipp-Bundes. Denn dieser dreht sich ums Wasser. Der Kneippverein Aulendorf liefert dazu passend einen Kneipp-Tipp.

2021 feiert Sebastian Kneipp seinen 200. Geburtstag – und der Kneipp-Bund macht mit fünf Aktionstagen auf die Kneipp-Philosophie der fünf Elemente Wasser, Ernährung, Heilpflanzen, Bewegung und Ordnung aufmerksam. Am Montag, 22. März, geht es dabei ums Wasser.

Der Weltwassertag findet seit 1993 jedes Jahr an diesem Tag statt und wird seit 2003 von UN-Water organisiert. „2021 ist dieser Tag für den Kneipp-Bund von besonderer Bedeutung, da das Element Wasser in der Kneippschen Gesundheitslehre eine zentrale Rolle einnimmt“, schreibt der Kneippverein Aulendorf. Ziel des von der UNESCO ins Leben gerufenen Weltwassertages sei es, auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage für die Menschheit aufmerksam zu machen. Wasser ist eine begrenzte und zunehmend knappe Ressource. Das Element Wasser ist Grundvoraussetzung für alles Leben auf diesem Planeten.

Auch für die Erhaltung und Förderung von Gesundheit sei Wasser von zentraler Bedeutung. Durch thermische, chemische, mechanische oder hydroelektrische Reize könne Wasser im menschlichen Organismus Reaktionen stimulieren, die alle Körperfunktionen positiv beeinflussen könnten. Als Kneipp-Tipps für daheim nennt der Verein folgende Anwendung, um das Immunsystem zu stärken: „Schon morgens in der Dusche circa 30 Sekunden Kältereiz setzen. Tägliche Kneippanwendungen haben eine positive Langzeitwirkung. Wechselduschen oder kalter Gesichtsguss, der die Haut erfrischt und strafft wie ein Schönheitselixier.“

„Die Gießkanne in der Hand: So kennen wir Sebastian Kneipp von vielen Abbildungen. Der Pfarrer verabreichte gerne selbst Güsse und sein wichtigstes Utensil für Knie-, Schenkel- oder Rückengüsse war die Gießkanne“, teilt der Verein mit und macht auf eine bundesweite Mitmachaktion aufmerksam: Wie würde die Gießkanne von Sebastian Kneipp im Jahr 2021 aussehen? Zu dieser Frage können Interessierte eine Gießkanne basteln oder malen, am Tag des Wassers ausstellen und danach zum Kneipp-Bund schicken. Einsendeschluss ist der 15. April.

Die Gießkannen werden am 2. Mai im Kurhaus Bad Wörishofen zur Auftaktveranstaltung des Kneipp-Bundes ausgestellt. Die schönsten Gießkannen werden prämiert, zu gewinnen gibt es etwa Wassertret-Bottiche aus Holz. Weitere Infos zur Aktion gibt’s unter www.kneipp2021.de