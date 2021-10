Wie Sport und Bewegung bei Krebs helfen können

Im Rahmen der Vortragsreihe „Mittwochs bei den Waldburg-Zeil Kliniken“ informiert Roland Gaus, Leitender Physiotherapeut am Parksanatorium Aulendorf, am Mittwoch, 27. Oktober, um 19.00 Uhr zum Thema „Sport und Bewegung bei Krebs: So wichtig wie ein Medikament!“.

„Immer mehr rückt das Thema Sport bei der Prävention und Rehabilitation von Tumorerkrankungen in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen und öffentlichen Interesses“, weiß Roland Gaus. Er wird in seinem Vortrag über die Wirkung von Sport und Bewegung bei Krebs informieren sowie darüber, auf was beim Sport zu achten ist. Abschließend wird er Tipps geben und kleine Tricks zur Überwindung des „inneren Schweinehundes“ verraten.

Die Veranstaltung findet online statt – der Link zur Vortragsreihe ist https://vimeo.com/event/830943. Eine Teilnahme ist auch über Scannen des QR-Codes mit einem Smartphone möglich. Während des Vortrages können Zuschauer ihre Fragen direkt per Chat an den Referenten schreiben. Die Teilnahme ist kostenlos.