Tagung in Aulendorf: Wie Rinderhalter globale Abhängigkeiten verringern können

Wer unterbrochene Lieferketten oder globale Abhängigkeiten hört, denkt nicht unbedingt als Erstes an Landwirtschaft oder Rinderhaltung. Und doch auch die Landwirtschaft ist schon lange kein Bereich mehr, der sich von globalen Zusammenhängen und Handelsbeziehungen freisprechen kann. Darauf weist das Landwirtschaftliche Zentrum in Aulendorf hin (LAZBW).

Tagung findet wieder in Präsenz statt

Wie das Zentrum ankündigt, greift die diesjährige Aulendorfer Wintertagung des LAZBW „Rinderhaltung – Wege aus der globalen Abhängigkeit“ die Thematik der globalen Abhängigkeiten auf und möchte exemplarisch für den Bereich der Rinderhaltung aufzeigen, welche einzelbetrieblichen Möglichkeiten bestehen, um globale Abhängigkeiten und damit verbundene Risiken zu minimieren.

Die Tagung findet am Freitag, 2. Dezember, im Wirtshaus Schalander, Hofgartensaal, Hauptstraße 30 in Aulendorf als Präsenz-Veranstaltung statt. Die Tagung beginnt um 9.30 Uhr und dauert bis voraussichtlich 16.45 Uhr.

Laut Programm wird zunächst Thomas Guggenberger von der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein (Österreich) darstellen, was unter einer standortgerechten Landwirtschaft zu verstehen ist und welche Potenziale er für Einzelbetriebe darin sieht.

Vorträge von zwei Praktikern

Wie landwirtschaftliche Milchviehbetriebe konkret mit der Herausforderung Globalisierung umgehen, zeigen daran anschließend zwei Berichte von Praktikern. Jonas Klein vom Hornsteinhof in Deggenhausertal betreibt mit seiner Familie einen ökologisch wirtschaftenden Milchviehbetrieb, der selbsterzeugte Energie innerbetrieblich nutzt und auf geschlossene Energiekreisläufe setzt.

Markus Traber aus Mühlingen betreibt mit seiner Familie ebenfalls einen ökologisch wirtschaftenden Milchviehbetrieb mit Biogas und Direktvermarktung und legt einen großen Wert auf Autarkie. Beide Betriebsleiter werden darstellen, wie sie ihre Betriebe aufgestellt haben und wie sie damit auch ein Stück weit das Risiko von globalen Abhängigkeiten reduziert haben.

Der Bereich der Futtermittelzukäufe und da speziell die Eiweiß- und Kraftfuttermittel bilden in vielen Betrieben laut LAZBW einen sehr großen Kostenblock. Welche Potenziale das Grundfutter und welche Effizienz der Kraftfuttereinsatz in diesem Zusammenhang bietet, darüber referiert Elisabeth Gerster vom LAZBW nach der Mittagspause ab 13.30 Uhr.

Welches Potenzial steckt im Grünland?

Die betriebseigene Erzeugung heimischer Eiweißfuttermittel ist bei vielen Betrieben vor allem durch die hohen Zukaufkosten wieder in den Fokus gerutscht. Karin Weggler und Wilhelm Wurth, beide vom LAZBW, werden die Potenziale heimischen Eiweißes im Ackerfutterbau und Grünland darlegen.

Die Nutzung der Weide als eine betriebliche Option bietet viele Potenziale, verlangt aber auch ein individuelles Management im Gesamtbetrieb. Jonas Weber vom LAZBW zeigt in seinen Ausführungen auf, wie sich die Weide erfolgreich führen lässt. Uwe Eilers, ebenfalls vom LAZBW, greift in seinen Betrachtungen die Bedeutung der Weide vor dem Hintergrund der EU-Öko-Verordnung auf. In diesem Zusammenhang werden auch die Herausforderungen und Lösungsansätze des Weidebetriebs in Kombination mit einem automatischen Melksystem aufgeführt.