Wie funktioniert die digitale Welt?

Der „Aufbaukurs Informatik“ wird ab dem kommenden Schuljahr verpflichtend für alle Siebtklässler an Werkreal- und Realschulen in Baden-Württemberg eingeführt. An der Schule am Schlosspark in Aulendorf bereiten sich Lehrer und Schulleitung bereits seit längerem darauf vor. Denn die Schule ist eine von rund 50 Versuchsschulen in Baden-Württemberg, die das neue Fach Informatik erprobt haben. Ein Schulhalbjahr lang haben Aulendorfer Schüler dafür wöchentlich eine Stunde zusätzlich die Schulbank gedrückt. Ihre Ergebnisse flossen in den Bildungsplan ein.

„Wie funktioniert unsere digitale Welt? Das ist Allgemeinbildung, wer das in zehn Jahren nicht versteht, hat ein Problem“, sagt Simon Strobel. Der 35-jährige ist Lehrer an der Schule am Schlosspark und gewissermaßen “schuld daran“, dass die Einrichtung als Erprobungsort herhalten musste. „Ich war im Schulamt bekannt als computeraffin und jemand, der sich auskennt“, sagt der Mathe- und Sportlehrer, der als drittes Fach Informatik studiert hat. Strobel hat auch die Fortbildungsreihe für die künftigen Informatiklehrer mit entwickelt und wird als Fachberater Informatik des Schulamtsbezirks Markdorf selbst Lehrer ausbilden.

Mehr als Medienbildung

„Es ist ein Sprungbrett für unserer Werkreal- und Realschüler“, freut sich Schulleiter Christof Lang auf das neue Fach – mit Blick auf die sich wandelnde Arbeitswelt und entstehende Berufe im Informatikbereich. Informatik als Fach gibt es bislang an Werkreal- und Realschulen nicht – zumindest nicht mit fest dafür hinterlegten Deputatstunden. „Natürlich machen wir schon jahrelang Medienschulungen“, sagt Lang, und verweist etwa auf Medienkunde bei den Fünftklässlern, die über Gefahren und Nutzen des Internets aufklärt und Grundkenntnisse in Word und Excel vermittelt. Das eigenständige neue Fach sei aber etwas anderes.

Es baut in Klasse 7 systematisch Grundlagen auf, auch da das Fach an der Schule am Schlosspark zukünftig als Wahlfach in die Klassen 8 bis 10 weitergeführt wird. Vier Großthemen wird das neue Fach Informatik bis Klasse 10 abdecken. „Rechner und Netze“ soll den Schülern vermitteln, wie Computer und Netzwerke grundlegend funktionieren. Was ein Code ist und wie digitale Daten aussehen, also auch das Thema „Binärsystem“, findet Eingang in den Bereich „Daten und Codierung“. Auch das Thema „Informationsgesellschaft und Datensicherheit“ bildet einen eigenen Block, darin geht es beispielsweise auch um die Rechte an Bild und Text. Einfaches Programmieren wird im Bereich „Algorithmen“ vermittelt.

Praxis und Theorie verbinden

Mit den derzeitigen Achtklässlern hat die Schule die Inhalte des vorläufigen Bildungsplans für das neue Fach nun schon einmal getestet – in einer zusätzlichen Stunde in der Mittagspause. „Deshalb war die Grundmotivation natürlich nicht so hoch“, erklärt Stobel. Dass es nicht immer in den Computerraum ging, sondern auch Theorie im Klassenzimmer unterrichtet wurde, daran hätten sich die Schüler erst noch gewöhnen müssen. Vor allem, dass viel mit Beispielen gearbeitet werden müsse, habe sich gezeigt. Für das Morsealphabet etwa hatte der Lehrer zehn Minuten eingeplant, das Interesse der Schüler an diesem Codierungsverfahren sei aber so groß gewesen, dass eine ganze Stunde daraus wurde. Strobel hat die Schüler am Ende befragt: „Viele Themen haben sie interessiert, aber es gab auch Schüler, die es gar nicht interessant fanden.“ Werkrealschüler seien im Schnitt weniger interessiert gewesen als Realschüler. Da gelte es zu schauen, wie die Inhalte an die kognitiven Fähigkeiten der Schüler angepasst werden könnten.