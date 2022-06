Wie eine regenerative Landwirtschaft aussehen kann

Das Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) in Aulendorf bewirtschaftet in Bettenreute (Fronreute) Ackerflächen nach den Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft im Vergleich zur konventionellen Wirtschaftsweise. Am Donnerstag, 14. Juli, stellt das LAZBW die Unterschiede und Maßnahmen dieser Art der Bewirtschaftung bei einem sogenannten Feldtag vor.

Dieses Programm ist geplant

Geplant sind Vorträge und praktische Demonstrationen im Feld. Das teilt das Landwirtschaftliche Zentrum in einer Pressemeldung mit. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr in Geratsreute 7 in Bettenreute. Für den Nachmittag ist ein Feldrundgang durch die Versuchsflächen angekündigt, die zu Fuß erreichbar sind. Der Feldtag endet gegen 16.30 Uhr. Die Veranstaltung ist öffentlich und richtet sich an Landwirte, Berater sowie alle Interessierten.

Regenerative Landwirtschaft nutzt natürliche Kreisläufe

Wie das LAZBW ausführt, bietet die regenerative Landwirtschaft die Möglichkeit, natürliche Kreisläufe und Synergien effektiv zu nutzen, um ackerbauliche Ressourcen teilweise wiederherzustellen und somit langfristig den Einsatz externer Betriebsmittel zu reduzieren.

Am Feldtag werden vormittags die Elemente dieser Landnutzungsmethode in der Theorie dargelegt und der bisherige Verlauf des Projekts „Regenerative Landwirtschaft“ in Bettenreute nachgezeichnet. Die Etablierung und das Management regenerativer, artenreicher Anbausysteme unter der Prämisse der vermehrten Kohlenstoffspeicherung und Humusbildung ist jedoch laut LAZBW komplex und erfordert langjährige, standortspezifische Erfahrungen.

Praktiker berichten von ihren Erfahrungen

Wie das LAZBW ankündigt, soll der Feldtag dazu dienen, die Herausforderungen bei der Umsetzung der Grundsätze der regenerativen Landwirtschaft am Standort Bettenreute aufzuzeigen und zu diskutieren. Drei Praktiker und Prakterinnen werden am Vormittag über ihren kontinuierlichen Lernprozess berichten. Dabei geht es unter anderem um die erfolgreiche Etablierung von Untersaaten, den vermehrten Anbau von Zwischenfrüchten und alternative Düngemethoden.

Auch Biodiversität soll gefördert werden

Vor dem Hintergrund des rapiden Rückgangs der Artenvielfalt in landwirtschaftlichen Ökosystemen werden am Feldtag ebenso verschiedene Maßnahmen für Bestäuber, bodenlebende Insekten, Vögel der Feldflur und das Niederwild vorgestellt, die die Biodiversität fördern sollen, teilt das LAZBW mit.

Bei einem Stationen-Rundgang zeigen Fachexperten auf, welche Bedeutung die funktionelle Biodiversität hat, die essentiell für die Aufrechterhaltung der nachhaltigen Produktivität der Pflanzensysteme ist. Dabei wird an den verschiedenen Biodiversitätsmaßnahmen im Acker- und Grünlandbereich Halt gemacht.