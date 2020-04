Wie eine Aulendorfer Lehrerin in der Krise unterrichtet

Gesamtlehrerkonferenzen, Dienstbesprechungen, Fachschaftssitzungen, Elternabende und -sprechtage – jegliche „physische“ Veranstaltungen rund um das Thema Schule liegen derzeit regelrecht brach, vor allem aber der ganz normale tägliche Unterricht fehlt im Alltag eines jeden Schülers und auch Lehrers.

Ob dies Segen oder Fluch ist, mag jeder Beteiligte für sich selbst beurteilen, fest steht indes jedoch, dass der Umstand für alle Mitwirkenden eine neue und ganz besondere Herausforderung darstellt. Wer dachte, es gäbe nun „Corona-Ferien“, wurde in den vergangenen Wochen rasch eines Besseren belehrt. Die Aulendorferin Judith Schmelcher unterrichtet an der hiesigen Grundschule und hat exklusiv aus ihrem derzeit „virtuellen Klassenzimmer“ berichtet.

Aufgabenpläne und so einiges an Arbeitsblättern gab es für die vierte Jahrgangsstufe der Aulendorfer Grundschule am letzten Tag vor der coronabedingten Unterrichtspause. „Ja, das war ein arbeitsreiches Wochenende für alle Kollegen“, berichtet Judith Schmelcher, Klassenlehrerin der Klasse 4b und fährt fort: „Die Zuspitzung dieser Krise kam für uns alle doch relativ plötzlich, sodass man einiges an Material für die nächsten Wochen bereitstellen musste.“ Verständlich, denn mit beliebigem „Beschäftigungsmaterial“ sei es auch nicht getan, es müsse ja alles genau durchdacht und vorausschauend geplant werden.

So hätten sich die 33-jährige Aulendorferin und ihre Kollegen der vierten Jahrgangsstufe darauf geeinigt, vor allem für die drei Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch Material bereitzustellen. Zu beachten sei hierbei auch gewesen, dass diese Kinder trotz der aktuell schwierigen Situation für die weiterführenden Schulen gut möglichst vorbereitet werden müssten.

Daher sollten die Mädchen und Jungen zusätzlich in der folgenden Zeit ein eigens ausgewähltes Buch lesen und dazu einen „Flyer“ für eine Buchvorstellung ausarbeiten, welche dann hoffentlich, so Schmelcher, in baldmöglichster Zukunft im regulären Unterricht von den Schülern vorgestellt werden sollen.

Doch gerade Grundschüler bräuchten beim Lernen und Strukturieren dessen noch eine intensivere Betreuung, sodass die Eltern für den Erfolg förmlich unabdingbar sind. „Ich bin mit allen Eltern in E-Mail-Kontakt, und es findet insgesamt ein richtig guter Austausch statt“, so Schmelcher. So könnten diese, je nach Leistungsniveau und Lerngeschwindigkeit ihrer Kinder, jederzeit „Nachschub“ für ihre Sprösslinge bei der jungen Lehrerin anfordern.

Ein wichtiges Thema sei natürlich für alle Beteiligten die Kontrolle sowie eine etwaige Beurteilung der gemachten Aufgaben. Dafür seien auch gerade in dieser Woche zu bestimmten Zeiten Boxen an der Grundschule aufgestellt worden, in welche die Eltern erledigte Aufgaben ihrer Kinder in Umschlägen zur Korrektur durch die Lehrkräfte einwerfen konnten.

Für ihre Viertklässler wollten Schmelcher und ihre Kollegen jedoch auch schon vor den Osterferien Zugang zu Rückmeldungen ermöglichen. Daher verschickten sie zum Einen Lösungsblätter, mit deren Hilfe Eltern und ihre Kinder gemeinschaftlich den Korrekturstift anlegen könnten, zum Anderen hätten die Eltern auch die Möglichkeit, Fotos von den erledigten Aufgaben der Kinder an die Lehrkräfte zur Korrektur zu verschicken.

„Bei Grundschülern läuft noch nicht so vieles über das Digitale und sie sind einfach noch jünger, da brauchen wir auch hier die unbedingte Hilfe der Eltern“, meint Schmelcher und ergänzt: „Die Situation stellt uns alle vor ganz neue Herausforderungen, aber meine Eltern sind eine mehr als tatkräftige Unterstützung für mich und sehr gewissenhaft, das ist einfach klasse.“

Aber wie strukturiert man als Pädagoge eigentlich seinen Arbeitstag in solch einer ungewöhnlichen Zeit selbst? „Ich muss sagen, ich habe keine sogenannten fixen Bürozeiten“, erklärt Schmelcher. So meldeten sich die Eltern zu den unterschiedlichsten Zeiten, es könne auch sein, sie habe gerade vormittags auch mal einige Stunden Leerlauf.

„Dafür bin ich dann abends um acht manches Mal noch mit Eltern in Kontakt, aber das ist für mich völlig in Ordnung so“, sagt Schmelcher. Ein nicht schulisches, aber dennoch enorm wichtiges Moment stellt am Ende auch noch die Frage nach der emotionalen Befindlichkeit der Kinder. Daher würde das Lehrerkollegium zusätzlich auch noch verschiedene Beschäftigungsangebote verschicken gegen die drohende Langeweile und soziale Isolation von täglichen Vorlesestunden und Sportprogrammen bis hin zu Projekten, bei welchen die Kinder Briefe an Senioren in ihren Heimen schreiben könnten.

Doch trotz Smartphones, Tablets und Fernseher würden die Kinder vor allem ihre sozialen Kontakte in der Schule vermissen, berichtet Schmelzer und fährt lachend fort. „Von den Eltern bekommen wir rückgemeldet, dass ihre Kinder die Schule schrecklich vermissen und sich freuen, wenn es endlich wieder losgehen kann, wer hätte das mal gedacht.“