Wie die Gesundheitsversorgung in Aulendorf verbessert werden soll

Die Gesundheitsversorgung in Aulendorf soll verbessert werden, und zwar durch ein sogenanntes Primärversorgungsnetzwerk (PVN).

Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich im Prinzip eine Anlaufstelle für Patienten und deren Angehörige. Dort beraten Fachleute Patienten vor oder nach einem Krankenhausaufenthalt.

Sie helfen ihnen gezielt weiter, um zum Beispiel einen Termin bei einem Facharzt zu bekommen oder einen Pflegedienst zu organisieren. Doch ob die Anlaufstelle tatsächlich entstehen wird, hängt davon ab, ob das Land das Projekt auch fördert.

„Was brauchen Patienten, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden?“

„Wir haben uns Gedanken gemacht und uns gefragt: Was brauchen Patienten, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden?“, erläuterte Sebastian Eisenlauer vom Ärztehaus am Schloss in Aulendorf in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Grundidee des Projekts.

Je nach Alter und Schwere der Krankheit brauchen Patienten einiges: Die richtigen Medikamente, einen Plan, wie sie sie einnehmen müssen, Termine bei Physiotherapeuten und weiterbehandelnden Fachärzten.

Zudem unter Umständen auch einen ambulanten Pflegedienst oder gar die Unterbringung in einer stationären Pflegeeinrichtung. In all diesen Fragen sollen die Mitarbeiter vom Primärversorgungsnetzwerk ihnen weiterhelfen können.

Netzwerk soll schon bald starten

Nicht nur beim Übergang vom Krankenhaus zur ambulanten Behandlung soll das PVN unterstützen, sondern auch andersherum: vom ambulanten Bereich in ein Krankenhaus oder eine Spezialklinik. Und auch für örtliche ambulante und stationäre Pflegedienste solle das Netzwerk der „Koordinationsstützpunkt“ sein.

So steht es in der Projektbeschreibung. Und laut dieser soll es auch schon bald losgehen: „Geplant ist es ab dem dritten Quartal 2022 Räumlichkeiten einzurichten und mit vier Arbeitsplätzen auszustatten, an denen werktäglich Beratungs- und Koordinierungsleistungen in Bezug zur Gesundheitsversorgung erbracht werden.“

Patienten sollen im Umgang mit digitalen Angeboten geschult werden

Laut Eisenlauer sollen die Stellen mit medizinischem Fachpersonal besetzt werden. „Das PVN soll, wie der Name andeutet, ein Netzwerk bilden. Es soll dort keine medizinische Behandlung stattfinden, sondern in erster Linie eine Beratung und Vermittlung“, erklärt der Aulendorfer Arzt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Beraten werden sollen Patienten auch beim Umgang mit digitalen Angeboten.

Wir können uns vorstellen, dass Patienten dort gezeigt bekommen, wie sie mit Gesundheitsapps umgehen, wie sie Termine online buchen oder Rezepte über ihr Smartphone bestellen, so Eisenlauer.

Wie Bürgermeister Matthias Burth in der Sitzung berichtete, ist das Konzept für das Projekt von Sebastian Eisenlauser erarbeitet worden. „Das Ärztehaus kam mit der Idee auf die Stadt zu. Wir haben die Anregung dankend angenommen“, sagte Burth.

Projekt hängt von der Förderung des Landes ab

Ob das PVN in Aulendorf tatsächlich eingerichtet wird, hängt davon ab, ob der Antrag auf Förderung beim Land Erfolg hat. Wie Burth erläuterte, gibt es vom Land ein eigenes Förderprogramm zum Ausbau von Primärversorgungszentren und -netzwerken.

„Ziel der Förderung ist es herauszufinden, welche Ideen es gibt, solche Zentren und Netzwerke umzusetzen.“ Während der Aulendorfer Bürgermeister dem Vorschlag des Ärztehauses positiv gegenüberstand, äußerte er durchaus Kritik am Vorgehen des Landes.

Das Land macht es sich einfach: Es startet einen Förderaufruf und schaut, welche Ideen kommen.

Burth wies darauf hin, dass die Gesundheitsversorgung eigentlich keine Aufgabe der Kommunen sei, sondern der Kassenärztlichen Vereinigung und des Landes. „Aber es kommt auf uns zu.“

Nur noch eine Hausarztpraxis im Stadtgebiet

In der Sitzung wurde auch klar, warum das Thema Gesundheitsversorgung auf die Stadt Aulendorf zukommt. Denn seit die Hausarztpraxis von Dr. Thomas Kaufenstein im Sommer vergangenes Jahr geschlossen wurde, ist das Ärztehaus am Schloss die einzige Hausarztpraxis im Stadtgebiet.

Die stationäre Grundversorgung für Aulendorf finde im Moment in den Krankenhäusern Bad Waldsee, Bad Saulgau und Pfullendorf statt, erläuterte Burth. „Die Schließung der Krankenhäuser Bad Saulgau und Pfullendorf wurde bereits beschlossen, das Krankenhaus Bad Waldsee steht zur Disposition“, so Burth. Wie mehrfach berichtet, entscheidet der Kreistag am 31. Mai über die Zukunft der Waldseer Klinik.

Bürgermeister sieht große Probleme auf Aulendorf zukommen

Der Bürgermeister nannte zwei weitere Faktoren, die die Situation zusätzlich verschärfen werden: einen Mangel an Hausärzten und die demografische Entwicklung. „Gerade durch die Schließung der Krankenhäuser der Grundversorgung in Zeiten eines absoluten Hausärztemangels werden sehr große Probleme auf die medizinische und pflegerische Versorgung der Patienten in Aulendorf zukommen“, führte Burth aus.

Zudem würden in den nächsten 20, 30 Jahren die geburtenstarken Jahrgänge der Generation „Babyboomer“ die medizinische und pflegerische Unterstützung am meisten benötigen.

So hoch sind die Kosten

Diesen negativen Aussichten soll das geplante PVN ein Stück weit entgegenwirken. Zwar wurde das Projekt vom Ärztehaus angeregt, die Antragsstellung übernahm jedoch die Stadt. „Förderanträge müssen von den Kommunen gestellt werden“, sagte Burth.

Das Projekt soll zunächst befristet bis 31. Mai 2024 laufen. Die Gesamtkosten für das Primärversorgungsnetzwerk werden auf rund 305.000 Euro beziffert. Der beantragte Landeszuschuss liegt bei rund 277.000 Euro. Den Rest, also rund 28.000 Euro, müsste die Stadt als Eigenanteil übernehmen.

Wie es jetzt weitergeht

Im Rat stieß der Vorschlag der Verwaltung und des Ärztehauses auf Zustimmung. „Ich finde die Idee richtig gut“, sagte Stadträtin Karin Halder (BUS). „Ich hoffe, dass der Antrag Zustimmung findet und in Aulendorf das Projekt realisiert wird.“

Eisenlauer ergänzte, dass das Ärztehaus sich erst dann auf die Suche nach Fachkräften und Räumen mache, wenn der Förderbescheid vorliege. Der Rat stimmte sowohl dem Antrag einstimmig zu als auch der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel.