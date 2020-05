Wie das Studienkolleg die Notbetreuuung umsetzt

Rund ein Dutzend Kinder des Studienkollegs St. Johann Blönried, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, haben in Krisenzeiten die Notbetreuung besuchen dürfen, teilt Ganztagesbereichsleiterin Ulrike Schmid mit. Während viele andere Schüler und Eltern sich zuhause mit dem Fernunterricht und dessen anfänglichen Tücken sowie fehlenden Sozialkontakten plagten, hätten die beiden Gruppen ein fast schon erträumtes Schulleben erlebt.

Freizeit auf dem Schulgelände genießen

Die ersten Kinder seien mit dem VW-Bus an der Haustür abgeholt worden, da noch kein Schulbus fuhr. Das Erledigen der Schulaufgaben in einer Kleingruppe habe in den Schulräumen stattgefunden, danach hätten sie die Freizeit auf dem Schulgelände genießen können. Es habe Hilfe vom Sekretariat beim Ausdrucken der Aufgaben gegeben, einen versierten Lehrer, der die technischen Voraussetzungen für die Videokonferenzen sicherstellte, sowie Erzieher, die den Fernunterricht begleiteten, Aufgaben korrigierten und Struktur und Übersicht in das Ganze brachten.Ein Mittagessen im kleinen Kreis habe den Schulvormittag beendet und zum Nachmittagsprogramm übergeleitet.

Das weitläufige Schulgelände mit Wald, Schulgarten, Spielplätzen und Haustieren hätten die Kinder voll ausgekostet, heißt es weiter. So habe es einen großen Frühjahrsputz im Garten des Innenhofes gegeben – mit Rasen mähen, Unkraut jäten, Liegestühle auspacken und einen Kräutergarten anlegen. Zudem habe es eine Wanderung an die Blönrieder Ach gegeben, um Spuren des Bibers zu finden. In Lehmanns Garten hätten die Kinder Hühner besucht, bei den hauseigenen Bienen mitgearbeitet, die Boulebahn erst vom Unkraut befreit, um dann Wettkämpfe auszutragen, sowie Wikingerschach und Uno gespielt.

Team des Ganztagesbereichs freut sich auf alle Kinder

Die Schultüren sind laut Mitteilung bereits für die Oberstufe geöffnet. Und wenn nach den Pfingstferien die Hälfte der Klassen im wöchentlichen Wechsel an der Schule sind, würde sich das Team des Ganztagesbereich des Studienkollegs St. Johann auf alle Kinder freuen, die sich tatsächlich nach einem Schulalltag sehnen – und sei er noch mit vielen Abstandsregelungen versehen.