Wie das Land bis 2040 klimaneutral werden kann

Bis 2040, also in 18 Jahren, möchte Baden-Württemberg klimaneutral sein. „Was bedeutet das für die Region Bodensee-Oberschwaben? Was müssen wir an Energie einsparen und was muss in erneuerbare Energien, Strom- und Wärmenetze und Speicher investiert werden?“

Diese Fragen hat der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Baden-Württemberg in einem Gutachten vom Ökoinstitut Freiburg klären lassen. Wie der BUND in einem Pressebericht erläutert, wurde das Gutachten vergangene Woche von der BUND-Landesvorsitzenden Sylvia Pilarsky-Grosch im Aulendorfer Schloss vorgestellt. Laut BUND-Angaben kamen mehr als 50 Besucher zu der Vorstellung nach Aulendorf.

Der Marmorsaal im Aulendorfer Schloss war gut gefüllt. Ulfried Miller, BUND-Regionalgeschäftsführer, stand am Rednerpult und begrüßte die Gäste. (Foto: Kati Kästner, BUND-Aulendorf)

Der BUND stellte im Aulendorfer Schloss sein Klima-Gutachten vor (von links): Bruno Sing (Regionalvorstand), Sylvia Pilarsky-Grosch (BUND-Landesvorsitzende) und Ulfried Miller (BUND-Regionalgeschäftsführer). (Foto: Kati Kästner, BUND-Aulendorf)

So viel Fläche soll für Windenergie freigehalten werden

Wie der BUND berichtet, dienten drei unterschiedliche Szenarien als Grundlage. Je nach Entwicklung des Strom- und Wärmebedarfs, Bevölkerungswachstum und dem Anteil von Wind, Sonne, Biomasse, Erdwärme und Wasserkraft müssen in der Region Bodensee-Oberschwaben 0,7 bis 1,3 Prozent der Fläche für die Windenergie freigehalten werden, so der Bericht.

„Höhere Anteile werden zu erheblichen Konflikten mit Schutzgütern führen“, legt der BUND dar. „Zusätzlich müssen mindestens die Hälfte aller Dachflächen mit Photovoltaikmodulen belegt und im Umfang von bis zu 1400 Hektar (0,4 Prozent) auch auf Freiflächen installiert werden: über Park- und Lagerplätzen, an Straßen und Bahnlinien, über Obst- und Weinbau-Kulturen und wiedervernässten Ackerflächen.“

Um eine Wahlmöglichkeit zu haben, plädierte die BUND-Landesvorsitzende im Aulendorfer Schloss dafür, dass im neuen Regionalplan mindestens drei Prozent der Fläche für die Stromerzeugung aus Wind und Sonne freigehalten werden. „Wenn weniger benötigt wird – auch gut“, wird Sylvia Pilarsky-Grosch in der Mitteilung zitiert.

Mit einer landeseinheitlichen Vorgabe, dass in allen Regionen mindestens 1,8 Prozent für die Windenenergie freizuhalten sind, würden zum Beispiel den Bodenseekreis und die Region am Hochrhein überfordert werden. „Deshalb sollten die Landesvorgaben regionalisiert werden“, forderte in der Mitteilung die BUND-Landesvorsitzende.

Sparsamerer Umgang mit Energie

Letztendlich sei es entscheidend, in welchem Umfang Strom und Wärme sparsamer und effizienter genutzt würden. Einsparungen würden schnell wirken und keinen Bau von Kraftwerken erfordern.

„Weniger Wohnfläche pro Einwohner und eine Wirtschaft, die mehr auf ,Teilen, Tauschen und gemeinsam Nutzen’ setzt, würden hier große Beiträge leisten“, heißt es im Bericht. Der BUND fordere jeden auf, seinen Beitrag zu leisten, ob Privatbürger, Gemeinden, Städte oder Unternehmen, denn: „Nur gemeinsam können wir die Klimaziele schaffen.“

Wie der BUND weiter berichtet, wurde im Anschluss an die Vorstellung des Gutachtens in der Diskussion mit zahlreichen Fachkundigen aus Verwaltung, Regionalverband, Energieversorgern, Kommunalpolitik und der Bürgerschaft auf den deutlich steigenden Strombedarf für die Industrie und die Mobilität hingewiesen. Das sei in der Studie „eingepreist“, so die Antwort von Sylvia Pilarsky-Grosch.

Dieses Fazit zieht der BUND

Und es wurde in einigen Beiträgen aus dem Publikum bezweifelt, ob genügend Fachkräfte für eine Energiewende da sind und ob eine Regionalisierung der Zielvorgaben für den Ausbau der erneuerbaren Energie politisch durchsetzbar ist.

„In einem Punkt waren sich aber alle einig: Wir müssen alle Potenziale der erneuerbaren Energien nutzen, die naturverträglich machbar sind. Und wir müssen wohl mehr in Speicher und Energienetze investieren als bisher gedacht“, so die Schlussfolgerung im BUND-Pressebericht.