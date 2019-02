Wie Barfußlaufen bei Kopf- oder Rückenschmerzen helfen kann

Kopf- oder Rückenschmerzen kennt fast jeder. Die Gründe dafür können vielseitig sein, doch laut Physiotherapeutin Karin Schlichte haben viele dieser Erkrankungen ihren Ursprung in einer falschen Muskulatur der Fußsohlen – und sollen durch Barfußlaufen verbessert werden.

Zu dem Vortrag der Physiotherapeutin Karin Schlichte aus Lindau unter dem Thema „Die Logik des Schmerzes“ am Mittwoch in der Schussentalklinik in Aulendorf kamen so viele interessierte Zuhörer, dass sogar noch mehr Stühle im Vortragsraum aufgestellt werden mussten. Der Vortrag von Schlichte, der gemeinsam vom Schuhhaus Henkel und dem Kneippverein Aulendorf organisiert wurde, behandelte zunächst die Biokinematik. Laut Schlichte, die eine eigene Praxis für Physiotherapie in Lindau hat, beschäftigt sich Biokinematik mit der Frage, wie Schmerzen entstehen. „Schmerz entsteht, wenn die Bewegungsbahn gestört ist“, erklärte Schlichte. Zudem liege der Schmerz immer am Muskel und nicht am Knochen, da der Muskel der aktive Part einer Bewegung ist. Am Beispiel des Arms erklärte Schlichte, dass verkürzte Muskeln Schmerzen als Eigenschutz des Körpers verursachen. Auch für einen Bandscheibenvorfall sind Muskeln verantwortlich. Bei zu viel sitzen beispielsweise verkürzen sich die vorderen Wirbelsäulenmuskeln, was zu einem Bandscheibenvorfall führen kann.

Besonders wichtig für den Bewegungsapparat des Menschen sind laut Schlichte die Fußsohlen. „Der aufrechte Gang ist sehr anspruchsvoll, darum müssen alle Bewegungen von den Muskeln der Fußsohlen ausgeglichen werden“, erklärte die Physiotherapeutin. Selbst kleinste Bewegungen wie die Atmung oder sogar Blinzeln müssten von den Fußsohlen ausgeglichen werden. „Die Fußsohle muss leistungsfähig sein“, betonte Schlichte. Dadurch habe eine Fußsohlenmuskelschwäche Auswirkungen auf den ganzen Körper und viele Erkrankungen lassen sich durch die Muskeln der Fußsohle erklären. Die falschen Schuhe würden die richtige Entwicklung der Fußsohlenmuskulatur verhindern. Da man laut Schlichte beim Gehen vor allem die Muskelkraft der Zehen benötige, sind vor allem Schuhe mit harten Sohlen schädlich, da die Muskelkraft der Zehen einfach im Schuh verloren ginge und das Gehen anstrengend wird. Das falsche Gehen und die fehlgebildeten Muskeln in der Fußsohle können so Auswirkungen auf den gesamten Körper haben. Um die Muskeln der Fußsohle und der Zehen zu trainieren, empfiehlt Schlichte Barfußlaufen oder Barfußschuhe, damit die Muskulatur wieder aufgebaut wird.

Im Anschluss an ihren Vortrag beantwortete Schlichte Fragen aus dem Publikum. Anschließend veranschaulichte sie die Informationen aus ihrem Vortrag mit praktischen Übungen gemeinsam mit den Vortragsbesuchern.