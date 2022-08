Weshalb sich ein Syrer bei der Aulendorfer Feuerwehr engagiert

Etwa sechs Jahre ist es her, da kam Hussien Alhamada als Anfang Zwanzig-Jähriger nach Aulendorf, wie Millionen andere war er vor dem Krieg in seinem Heimatland Syrien geflohen. In diesem Jahr nun wurde Alhamada bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Aulendorf offiziell als neues Mitglied verpflichtet.

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt er seine Geschichte und erklärt, warum er sich bei der Aulendorfer Feuerwehr engagiert.

„Wir wohnten in der Nähe eines Militärflughafens in Aleppo; dort lebten wir nach Beginn des Syrienkrieges 2011 in ständiger Angst vor Angriffen“, erinnert sich Hussien Alhamada (Jahrgang 1994), der älteste Sohn einer sunnitischen Familie an die Zeit vor seiner Flucht.

„Alle Schulen waren geschlossen, deshalb habe ich mir den Unterrichtsstoff für das Abitur selbst beigebracht und dann vor einer Kommission der Regierung die Prüfung abgelegt“, erzählt er stolz. Dabei erwähnt er eine Brücke, die er überqueren musste und welche beidseitig von Scharfschützen unterschiedlicher Gruppen streng bewacht wurde. „Da konnte man beim Betreten nie sicher sein, ob einer den Abzug seiner Waffe drückt“, blickt er zurück.

Da gab es viele nette Menschen, die uns unterstützt und uns geholfen haben.

Hussien Alhamada

„Du musst hier weggehen und weiterlernen, aber ohne Waffen“, habe seine Familie ihn gedrängt, da war er knapp 20 Jahre. Die erste Station auf seinem Weg war das Nachbarland Libanon, erzählt der sympathische junge Mann und fügt hinzu, wie schwer es gewesen sei, den kranken Vater, die Mutter und seine vier Geschwister zurückzulassen.

Im Libanon fand er Arbeit und konnte in einem Abendkurs an einem internationalen Institut erste Erfahrungen im Bereich Elektrotechnik sammeln.

Da junge syrische Männer dort ebenfalls nicht sicher waren, führte sein weiterer Fluchtweg über die Türkei und Griechenland nach Deutschland. Nach Zwischenstationen in Stuttgart und Ellwangen kam er 2016 in Aulendorf an. „Hier wurden wir sehr freundlich empfangen, der Bürgermeister kam und viele Leute haben uns begrüßt“, erinnert er sich.

Dabei betont er rückblickend, wie wichtig der Helferkreis war: „Da gab es viele nette Menschen, die uns unterstützt und uns geholfen haben. Ganz besonders möchte ich den Familien Kinhöfer und Wenzel danken, sie haben für uns Flüchtlinge so viel getan.“

Alhamada entscheidet sich für einen technischen Beruf

Seither hat er mehrere Sprachkurse besucht und den Führerschein gemacht. Eine gute Sache in Deutschland sei die Möglichkeit, ein Berufspraktika zu machen, so Alhamada. Nach einem Praktikum als Krankenpfleger habe er gewusst, dass er lieber einen technischen Beruf lernen möchte und entschied sich für eine Ausbildung zum Elektrotechniker.

Derzeit besucht er die Gewerbliche Schule Sigmaringen zur Meistervorbereitung in der Energie- und Gebäudetechnik.

Im Zuge der Familiennachführung konnte Alhamada seine Frau Safa Nasar, die in Syrien Lehrerin war, nach Aulendorf holen. Mittlerweile haben sie zwei Kinder, eines ist vier Jahre alt, das andere acht Monate.

„Wir sind hier angekommen und fühlen uns in Aulendorf zu Hause“, freut sich der Familienvater und fügt hinzu: „Heimat ist nicht nur da, wo du geboren bist. Heimat ist dort, wo man eine Zukunft hat, und Sicherheit und Menschlichkeit herrschen. Wir sind jetzt Teil von Aulendorf.“

Weshalb sich Alhamada bei der Feuerwehr engagiert

Deshalb beschloss der gläubige Moslem, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, und engagierte sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Aulendorf. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde Alhamada zusammen mit weiteren Kameradinnen und Kameraden offiziell neu verpflichtet. Einen Teil der Ausbildung zum Truppmann hat er bereits erfolgreich absolviert.

Während weiterer 80 Ausbildungsstunden wird er als Anwärter auf den Titel Feuerwehrmann geführt. „Bei der Feuerwehr fühle ich mich wohl, es macht Spaß und ich habe nette Leute kennengelernt“, erzählt er. Auch wie es mittlerweile seinen Angehörigen ergangen ist, die er damals in Syrien zurückgelassen hat, berichtet er. Sein jüngerer Bruder lebe in Ravensburg und seine Mutter und die Schwestern hätten nach dem Tod des Vaters in der Türkei eine neue Heimat gefunden. Dort habe er sie bereits besucht.