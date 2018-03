Wertstoffhof öffnet nach Brand wieder

Nach dem Großbrand auf dem Wertstoffhof in Aulendorf, bei dem eine Halle am späten Samstagabend komplett abbrannte, suchen Brandermittler der Polizei in Weingarten weiter nach der Brandursache. Der Wertstoffhof nimmt ab Mittwochnachmittag, 14. Februar, seinen Betrieb wieder auf und nimmt zu den regulären Öffnungszeiten wieder sämtliche Wert- und Reststoffe an.