Die alten Hasen Hansjörg Bitterwolf, Drahtseilartist, Peter Hohl, Zugblechner, Heinz Schmid, Holzventilator, Otto Bauknecht, Bassungs-Kontralleur, bilden die Keimzelle, heißt es in der Ankündigung für das Werkstatt-Jazzkonzert in der Schreinerei Thaler am Freitag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr.

Ihre Erfahrung aus vielen Bands des Oberlandes, fügen sie zu Dinnerjazz, New Orleans und Swing zusammen. Um daraus eine lebendige Stammzelle entstehen zu lassen, bedarf es noch eines erfahrenen Pulsators Markus Sprenger, heißt es in der Ankündigung weiter. Auch Sängerin Brigitte Thaler ist mit dabei. Die Musiker lösen absichtlich die Strenge der Stilgrenzen auf und lassen die Ränder des Jazz sowie dessen Ursprünge bis zu den Weiterentwicklungen im Mainstream und Latin, zu einem beschwingten Korpus verschmelzen. Als „Special-Guest” ist Trompeter Peter Reck aus Freiburg zu Gast beim Werkstatt-Jazzkonzert. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Wegen der begrenzten Anzahl an Sitzplätzen wird um eine Karten-Reservierung unter Telefon 07525/913335 oder per E-Mail an gitteunddiealtenhasen@t-online.de gebeten. Ein Mund-Nasen-Schutz muss zum Konzert mitgebracht werden.