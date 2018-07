Werkrealschule macht Schule

Noch heißen sie in Baden-Württemberg „Hauptschule mit Werkrealschule“. Doch ab dem nächsten Schuljahr gehen landesweit nahezu 530 neue Werkrealschulen an den Start. Anlass für die Schwäbische Zeitung, die Schulsituation vor Ort zu beleuchten.

Von unserer Mitarbeiterin Arwen Möller

Auch in Bad Waldsee und Aulendorf starten zum Schuljahr 2010/2011 drei neue Werkrealschulen. „Wir haben schon fast Schüleranmeldungen für zwei Klassen“, sagt Albert Binder, Rektor der Haupt- und Realschule Aulendorf. Binder begrüßt die Werkrealschule, da so auch schwächere Schüler weiter die Chance auf einen mittleren Bildungsabschluss haben. Auch dass Schüler und Eltern zukünftig nicht mehr an Schulbezirke gebunden sind, wertet er positiv.

Laut Klaus Moosmann, dem Amtsleiter des staatlichen Schulamtes in Markdorf sind bis April 29 Anmeldungen für die 5. Klasse an der Werkrealschule in Aulendorf registriert. Letztes Jahr waren es noch 23. Im Vergleich mit Waldsee und Bergatreute hat die Anmeldequote hier am Stärksten zugelegt. Doch auch die anderen Schulen verzeichnen zum nächsten Jahr ein leichtes Anmeldeplus. „Doch da können noch Anmeldungen dazukommen“, sagt Moosmann. Und leichte Schwankungen der Anmeldezahlen seien normal. In Waldsee hat die Werkrealschule auf dem Döchtbühl bereits 34 Anmeldungen fürs nächste Schuljahr. Im vergangenen waren es 32. An der Bildungswerkstatt Bergatreute sind nach 21 Fünftklässler im Vorjahr nun schon 22 Schüler angemeldet.

„Viele mit Realschulempfehlung“, sagt Moosmann. Bergatreute sei da konstant stark. Sogar einige mit Gymnasialempfehlung bleiben in Bergatreute. „Das liegt daran, dass wir eine gute Schule sind“, sagt Roland Dorner, Rektor der Bildungswerkstatt Bergatreute. Mit dem Titel „Bildungswerkstatt“ wurde seiner Schule bereits vor sieben Jahren vom Land Baden-Württemberg ausgezeichnet. Rund 70 Prozent der Bergatreuter Schüler erreichen auf verschiedenen Wegen die Mittlere Reife. Von der Einführung der Werkrealschule hält Dorner nichts. „Viele Ideen sind gut“, sagt er, „aber wir brauchen endlich ein einheitliches sauberes Bildungskonzept.“ Auf die Arbeit seiner Schule habe die neue Werkrealschule keinen Einfluss. Außer, dass mangels zwei Zügen die Schule ab nächstem Schuljahr de jure nur noch Hauptschule heißt.

Problemlos zwei Züge stellt mit 50 Anmeldungen dagegen die private Eugen-Bolz-Schule zur Ausschlussfrist Ende März, wie auch Moosmann weiß. Im letzten Herbst starteten dort 48 Schüler in die 5. Klasse. „Wir haben immer in der fünften Klasse 25, 26 Schüler in zwei Zügen“, sagt Rektor Vogel. Als Hauptschule mit Werkrealschule habe die Privatschule eher zu viele Schülerzahlen, als zu wenige. Etwas wehmütig stellt Vogel das „bisherige Erfolgsmodell“ nun auf die neue Werkrealschule um. Laut staatlichem Schulplan muss er die „7 plus 3“-Struktur zum mittleren Bildungsabschluss aufgeben. Aus Reute hat die Eugen-Bolz-Schule immer „eine Reihe von Anmeldungen“. Und da es dort nächstes Schuljahr keine Fünftklässler mehr geben wird „mehr als im letzten Jahr“ (SZ berichtete). Doch Vogel räumt ein: „Dort gab es auch wenig Hauptschulempfehlungen.“

Hauptschulempfehlungen sind in den letzten Jahren zurückgegangen und der Schultyp hat viele Schüler verloren. Das hat laut Moosmann vom staatlichen Schulamt auch mit dem demografischem Wandel zu tun. Nun soll die Werkrealschule das Hauptschulsterben aufhalten. Für Moosmann eine positive Initiative, auch mit der stärkeren Verzahnung mit den Berufsschulen und trotz Expertenkritik. So wird es ab Herbst 24 Werkrealschulen, 23 Hauptschulen und drei private Haupt- und Werkrealschulen im Schulamtsbezirk Ravensburg und Bodenseekreis geben. „Viele Schulen haben gewonnen“, sagt Moosmann, „aber es gibt auch kleinere Schulen, die verloren haben.“ Abwanderungen von einer Hauptschule auf eine nahe gelegene Werkrealschule sind im Schulbezirk also durchaus drin. Doch Schulschließungen schließt Moosmann aus: „Solange Schüler da sind, schicken wir Lehrer.“