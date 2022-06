Werkeln mit Gips und mit Worten

Literatur und Handwerk geben sich am Donnerstag, 9. Juni, am Schloss Aulendorf ein Stelldichein. Eingeladen zum Mitmachen sind laut einer Mitteilung alle Interessierten, wenn morgens um 10 Uhr Heide Nonnenmacher ihre Stuckwerkstatt eröffnet am Schlossgarten beim Brunnen und in der Nachmittagssonne um 16 Uhr Walle Sayer zur poetischen Stunde auftritt. Der Eintritt ist frei.

Speziell für teilnehmende Kinder sind in der Stuckwerkstatt ab 10 Uhr selbst zu gestaltende Bilderreliefs vorbereitet. Als Dekorationshilfe dienen Schleichtiere, die mitgebracht werden sollen. Welche weiteren Utensilien gebraucht werden, ist bei der Anmeldung unter stuck@buero-regionalkultur.de zu erfahren.

Um 16 Uhr eröffnet Walle Sayer seine Wortwerkstatt. Über den Autor schreibt Richard Pietraß, dass „dieser im Schwäbischen beheimatete, katzenleise daherkommende Menschenfreund sich im Ländlichen zu einem Meister des Minutiösen gemausert hat“. Walle Sayer, Jahrgang 1960, schlitterte mit Siebzehn in eine Bankkaufmannlehre, entkam in ein Kindergartenpraktikum und leistete seinen Zivildienst ab. Er verband Leben und Arbeit durch „zwölf Kneipensemester“ in einer selbstverwalteten Kulturgaststätte und lebt seither als Autor, Hausmann und Aushilfskellner mit seiner Familie in Horb. Walle Sayer hat seine Miniaturen und Kürzesttexte in bislang elf hochgelobten Büchern veröffentlicht. Sein jüngstes Buch „Nichts, nur“ erschien 2021 im Kröner Verlag (Stuttgart). Die Veranstaltung findet „umsonst und draußen“ und nur bei gutem Wetter statt.