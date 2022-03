Wenn sich Impfmythen und Kriegspropaganda auf sozialen Medien vermischen

Die nächste Friedensaktion in Aulendorf ist am Sonntag, 13. März, ab 18 Uhr im Schlossinnenhof. Unter dem Motto „3. Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine“ laden die Aulendorfer Friedensinitiative sowie die evangelische und katholische Kirchengemeinde dazu ein. Am Sonntag, 20. März, will das BUS voraussichtlich wieder zur Friedenskundgebung auf den Bahnhofsvorplatz einladen.