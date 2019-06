Wenn die Stadthalle zur Unterwasserwelt wird

So bunt und fröhlich wie das Deckblatt des neuen Programmhefts für den „Aulendorfer Kinderferienspaß 2019“, so bunt und vielfältig sind die Angebote für die bevorstehenden Sommerferien. „In diesem Jahr haben wir sogar an jedem Ferientag mindestens ein Angebot“, freut sich Sieglinde Koch von der Stadtverwaltung und fügt hinzu, dass viele neue Tagesangebote hinzugekommen seien, etwa Bogenschießen, Geocaching oder Floßbau. „Da ist sicher für Jeden etwas dabei.“

Das Konzept vom letzten Jahr, welches das Ferienprogramm erstmals in zwei Bausteine teilte, habe sich bewährt und werde deshalb fortgesetzt. Dies bedeutet, dass die ersten beiden Ferienwochen als ganztägige Ferienzeitbetreuung ausgelegt sind. Unter Leitung der Jugendsozialarbeiter Franziska Wiest und Florian Rudolph können pro Woche 60 Kinder und Jugendliche von sechs bis 12 Jahren teilnehmen. 12 Plätze wurden von der Firma Carthago bereits für Mitarbeiterkinder gebucht, was das Zustandekommen der Aktion sichert.

Wie Sozialpädagogin Wiest vom Haus Nazareth verrät, werden die Teilnehmer in der ersten Woche in eine bunte Unterwasserwelt abtauchen. Während der zweiten Woche soll die Stadthalle in einen riesigen Bauernhof verwandelt werden. Mehr möchte sie nicht preisgeben, nur dass die täglichen Angebote wie Spiele, Rätsel und Bastelarbeiten, aufeinander aufbauen. „Jeder Tag wird eine Überraschung sein“, verspricht sie.

Unterstützt wird das Leitungsteam von weiteren Mitarbeitern des Hauses Nazareth. Anmeldungen sind nur wochenweise zu einem Preis von 66 Euro möglich. Die Kinder werden Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, am Freitag bis 14 Uhr betreut und bekommen täglich außer freitags ein Mittagessen. Rückblickend auf die letztjährige Aktion, an der pro Woche bis zu 25 Kinder mitgemacht haben, berichtet Wiest, dass sowohl Eltern als auch Kinder begeistert waren. „Die Zahl der Teilnehmer hat allerdings noch genügend Luft nach oben“, erklärt die Sozialpädagogin abschließend.

Der zweite Baustein des Programms ab 12. August bis zum Ende der Sommerferien besteht aus Tagesangeboten. Diese werden von ehrenamtlichen Helfern, Vereinen und Einrichtungen gestaltet. „Darüber sind wir natürlich sehr dankbar“, sagt Wilma Hensler von der Stadtverwaltung. So versprechen 39 unterschiedliche Aktivitäten Spiel, Spaß und Abenteuer: Feuerwehr zum Anfassen, Spiel und Spaß mit Vollgas auf dem Betriebshof, Tierische Geschichten, Kneippen, Kreativer Kindertanz, Arbeit mit Rettungshunden, Sportkegeln, ein Mädel-Wellness-Mittag, Webbilder aus Naturmaterialien und viele weitere spannende Unternehmungen warten auf die Teilnehmer. Einige Angebote sind bereits für Kinder ab drei Jahren, andere dagegen erst ab 11 Jahren. Die jeweilige Altersangabe und alle weiteren Informationen wie Treffpunkt und Kosten stehen im Programmheft. Sehr erfreulich: etliche Angebote sind kostenfrei.