Wenn der „Strong Run“ zum Heimspiel wird

Fünf Musiker, eine gemeinsame Leidenschaft und ein kurzer Moment beim Aulendorfer Strong Run vor ziemlich genau einem Jahr reichen aus für einen Homerun. Klingt komisch? Ist im Falle der Band „Unplaqued Prochecked“, die am kommenden Freitag ab 20 Uhr bei der After-Run-Party in der Hauptstraße spielen werden, aber irgendwie wahr. Wer jetzt denkt, die Band trage einen ungewöhnlichen Namen – durchaus, doch dazu später.

Zunächst ein kurzer Rückblick in die 1970er. „In Aulendorf gab es damals legendäre Schulbälle“, sagt Bandmitglied Berthold Porath und erzählt von jungen Aulendorfern und Schussenriedern, die damals in verschiedenen Bands aufspielten. Auch „Unplaqued Prochecked“ hat ihren Ursprung dort – nur dass das seinerzeit noch keiner ahnte. „Wir haben in dieser Besetzung noch nie zusammen gespielt“, sagt Porath, allerdings hätten die Hobby- bis Profi-Musiker im Lauf vor allem junger Jahre, immer wieder in unterschiedlichen Kombinationen miteinander gespielt. Sie sind also keine unbeschriebenen musikalischen Blätter, die sich da mit 50plus nochmal zusammengefunden haben: Elmar Schmid, Hans-Peter Müller, Berthold Porath, Thomas Schmid und Jürgen Müller.

„Stammtisch älterer Herren“

Vor einem Jahr, beim Strong Run, war es dann so weit. Elmar Schmid spielte dort in der Band „Lolly Pop“ und Berthold Porath sprach den alten Freund an, berichtete, dass er Lust hätte, mal wieder gemeinsam Musik zu machen. Ein paar Telefonate später trafen sich „Unplaqued Prochecked“, die noch immer nicht wussten, dass sie einmal so heißen würden, bei Porath auf der Terrasse, packten die Instrumente aus und fingen an, Lieder von früher zu spielen. Was als „musikalischer Stammtisch älterer Herren“ begann entwickelte sich zum Bandprojekt samt Auftritten. Den ersten gab`s noch „only for friends“ in einem Gasthof in Tannhausen. Die Leute seien begeistert gewesen, auch vom Hirschgeweihambiente, so Porath. Im vergangenen halben Jahr folgten kleinere Konzerte in der Region.

Die Band spielt überwiegend mit akustischen Instrumenten. „Das meiste ist gecovert“, sagt Porath und lässt durchblicken, dass die Zukunft vielleicht auch eigene Kompositionen bringt. Stilistisch reicht das Repertoire von Oldies, Reagge, Chansons bis zu deutschen Titeln, etwa der „Sportfreunde Stiller“. Aus bekannten Titeln ihrer eigenen Jugend machen sie Akustik-Versionen. So vielfältig die Stile, so vielfältig die Instrumente. Soviel sei verraten, eine Mandoline ist auf jeden Fall mit dabei.

„Unplugged“ ging nicht

Bliebe noch die Frage nach dem Namen. „Das sollte erst schon korrektes Englisch sein“, erklärt Porath. Weil ein Musiksender sich die Rechte für „Unplugged“ allerdings schützen ließ, wollten sich die Musiker nicht in die Bredouille bringen, sich aber auch nicht deshalb vom Namen trennen. Die Eselsbrücke liefert Porath gleich mit: „Un-Plaqued, wie ohne Zahnbelag und dann pro-checked, wie getestet und für gut befunden.“

Mehr als 200 Läufer haben sich für den „Strong Run“ am frühen Freitagabend, 3. Juli, bislang angemeldet. Ab 13 Uhr wird am Freitag in der Aulendorfer Hauptstraße aufgebaut. Dann und während der Läufe werden zeitweilig Straßen gesperrt. Die Hauptstraße ist dann zwischen Gasthof Krone und Schlossplatz komplett gesperrt, und bleibt auch für die After-Run-Party in einem kleineren Bereich gesperrt. Eine Einfahrt in die Tiefgarage „Am alten Rathaus“ ist während der Läufe nicht möglich. Zwischen 18 und 20 Uhr ist zudem die Ausfahrt nur eingeschränkt befahrbar. Nachmelden können sich kurzentschlossene Läufer am Freitag ab 15 Uhr bis eine Stunde vor Start im Anmeldebüro beim Bistro Kaktus. Weitere Informationen gibt es unter

yetis-aulendorf.de