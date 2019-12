Welches Haustier passt? – Tierärztliches Untersuchungsamt in Aulendorf gibt Tipps

Alle Jahre wieder stehen auf Wunschzetteln von Kindern zu Weihnachten auch Haustiere. Vor der Anschaffung gibt es einiges zu beachten. Das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt in Aulendorf (Stua) hat deshalb ein paar Tipps zusammengestellt. Denn: Chinchillas sind keine Streicheltiere und für Kinder ungeeignete Haustiere, Hamster sind nichts zum Kuscheln und für Kinder nur zum Beobachten geeignet, und Meerschweinchen sind sehr soziale Tiere, die mit Artgenossen – also anderen Meerschweinchen nicht Kaninchen – zusammen gehalten werden sollten.

„Tiere sollten für Kinder keine Überraschungsgeschenke, sondern eine wohlüberlegte und gemeinschaftliche Anschaffung sein“, schreibt das Stua. Denn Kinder können die Verantwortung für ein Tier nicht alleine übernehmen, sie sind auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Vor dem Kauf sollten sich künftige Haustierbesitzer daher fragen, welche Wünsche sie an das Tier haben und welche Ansprüche das Tier hat. Den gerade Heimtierarten seien „sehr anspruchsvoll, was Haltung, Ernährung und Sozialverhalten betrifft.“

Eltern tragen Verantwortung

Bei der Entscheidung für ein Haustier hilft die Frage: Welches Tier passt zu uns? Das Stua hat dazu einen Kriterienkatalog aufgestellt. Darin geht es etwa um die Frage, was will ich mit dem Tier tun – beobachten, streicheln, reden, spielen, toben? Aber auch, wie viel Zeit Eltern und Kinder für das Tier haben, sollte bei der Entscheidung eine Rolle spielen. Wenn tagsüber oft keiner zuhause ist, rät das Stua beispielsweise von einem Hund absolut ab. Heimtiere wie Kaninchen, Vögel und Fische indes sind unter diesem Gesichtspunkt dann trotzdem gut geeignet. Wer allerdings Kaninchen – mehrere, sie sind sehr soziale Tiere – kein Gehege im Freien oder zumindest täglichen Freilauf in der Wohnung bieten kann, der sollte von diesen Tieren absehen, reine Käfighaltung wird ihnen nicht gerecht.

Wie viel Zeit und Geld braucht es?

Beim Kauf eines Haustiers im Tierheim, im Zoofachhandel, vom Züchtern oder Privatpersonen rät das Stua auf Folgendes zu achten: „Welchen Eindruck macht das Tier? Wie sieht das bisherige Umfeld des Tieres aus? Bekomme ich ausreichend Informationen/Tipps und werden meine Fragen beantwortet?“ Neben dem Preis für das Tier selbst und der nötigen Ausstattung sollten sich die künftigen Besitzer auch mit den monatlich anfallenden Kosten, etwa für Futter oder Tierarzt befassen. Wer beispielsweise nur mit 20 Euro im Monat rechnen will, für den sind laut der Liste des Stuas Hunde, Katzen aber auch Meerschweinchen, Kaninchen, Ratten, Degus und Vögel keine passenden Haustiere, Fische und Mäuse kämen dann allenfalls in Frage. Wer 50 Euro bis 100 Euro monatlich veranschlagen kann, für den kommen unter diesem Aspekt dann all diese Tierarten in Frage. Wobei Hunde generell teurer im Unterhalt sind als Katzen und Meerschweinchen.

So geht es zuhause weiter

Sind die passenden Tiere gefunden gilt: ein ausreichend großes Gehege mit Rückzugsmöglichkeiten, wie Häuschen oder Röhren, schaffen, qualitativ gutes Futter und Pflege organisieren und außer beim Hamster auf Kontakt zu Artgenossen achten. „Im neuen Zuhause ist dann eine tägliche Beschäftigung mit dem Tier wichtig“, schreibt das Stua in seiner Pressemitteilung. „In der Anfangszeit sollten aber Unruhe und zu viele neugierige Besucher vermieden werden.“ Danach empfiehlt das Stua eine Vorstellung beim praktischen Tierarzt. „So kann ein erster Gesundheitscheck durchgeführt und weitere mögliche Schritte wie Kastration, Impfung etc. besprochen werden.“ Generell, so rät das Tierärztliche Untersuchungsamt, sollte im Umgang mit Heimtieren immer auf die eigene Hygiene geachtet werden, damit keine Krankheitserreger übertragen werden. Das heißt: Händewaschen nach jedem Kontakt.