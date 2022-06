Weiteres Mannschaftsspiel für die Jüngsten der SG Aulendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem man gegen Schwendi die ersten Wettkampferfahrungen gesammelt hatte, wollte man bereits im zweiten Spiel nun am Samstag Mitte Juni gegen Kißlegg die Fortschritte und Erfahrungen umsetzen, was den Kids eindrucksvoll gelang. Hoch motiviert zeigte man schon weitere Fortschritte, was in teils tollen Ballwechseln zum Ausdruck gebracht wurde. Den Kids gelangen bei der 4:8-Niederlage auch bereits vier Punkte, was nicht nur Betreuer Ralph Bitz freute. So konnte man sich viel Anreiz für ein weiter fleißiges Trainieren holen, um bald noch erfolgreicher zu spielen. Im Einsatz waren von der SG Aulendorf: Are Manz, Luis Manz, Jannik Dangel und Lätizia Puz.

Weitere Neueinsteiger sind jederzeit herzlich willkommen, die Sportart Tischtennis kennenzulernen. Training ist montags von 17.00 bis 18.15 Uhr in der Schulsporthalle, Schussenrieder Straße.