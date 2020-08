Weitere Projekte können gefördert werden

Die vier Leader-Aktionsgruppen (LAG) aus dem Regierungsbezirk Tübingen, Mittlere Alb, Mittleres Oberschwaben, Oberschwaben und Württembergisches Allgäu und Vertreterinnen vom Regierungspräsidium (RP) haben sich im Aktionsgebiet der Mittleren Alb zum Austausch getroffen, das teilt die Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben e. V. jetzt mit. Die Teilnehmer besuchten die vier Projekte „Schokoladen-Kaffe-Manufaktur“ und „Kulturhaus BT 24“ im Albgut, „Bike Park Münsingen“ und „Bäckerei Glocker“ in Gomadingen.

Im Bike Park Münsingen seien die Teilnehmer dazu eingeladen gewesen, ihren Teamgeist auf dem Pump Track der Anlage zu testen. In Zweierteams traten die Regionalmanager an und radelten um die Auszeichnung für den besten Teamgeist unter Kollegen. Dafür starteten sie getrennt voneinander auf einer festgelegten Runde im Pump Track, um die Strecke möglichst in gleicher Zeit zu durchfahren. Das Team aus der LAG Oberschwaben zeigte hier die beste Abstimmung und erhielt die Auszeichnung für den besonderen Teamgeist.

In der Abschlussrunde zwischen dem RP Tübingen und den Regionalmanagements wurde die Übergangszeit zwischen der laufendenden Förderperiode mit Ende 2020 und der neuen Förderperiode thematisiert. Nach aktuellem Stand könne die Leader-Projektförderung in der neuen Förderperiode im Jahr 2022 oder 2023 beginnen. Die Regionalmanagements stecke aktuell mitten in den Planungen für den Übergang. Doch bevor die LAGn in der neuen Förderperiode erneut durchstarten dürfe, brauche es die Zustimmung in den Aktionsgruppen für eine Neubewerbung. Ebenso müsste das Bewerbungsverfahren erfolgreich durchlaufen werden. Christine Braun-Nonnenmacher vom RP Tübingen betonte in der Abschlussrunde die sehr gute Arbeit der LAG im Regierungsbezirk. Alle vier Aktionsgruppen hätten vor Abschluss der Förderperiode Ende 2020 erfolgreich Fördermittel in Projekte gebunden. Im landesweiten Vergleich stünden die vier LeaderAktionsgruppen in der oberen Hälfte, was ein sehr gutes Ergebnis sei.

In der laufenden Förderperiode könnten aktuell noch weitere Projektträger von der finanziellen Unterstützung aus dem Förderprogramm profitieren und Projektanträge für ausgereifte Projekte beim Regionalmanagement in Altshausen eingereicht werden.