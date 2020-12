Weitere Corona-Fälle in Aulendorf

Von Deutsche Presse-Agentur und Nico Pointner

Erst wird das Alltagstreiben in der Adventszeit deutlich zurückgefahren. Dann werden die Corona-Regeln an Weihnachten wieder gelockert — nur damit direkt nach den Feiertagen der komplette Stillstand droht. Die Corona-Politik ist verwirrend. Aber der Wind weht klar in Richtung Lockdown.

Wird das öffentliche Leben bald komplett runtergefahren?

Alle Anzeichen deuten darauf hin, weil die Zahlen ungebremst steigen. Als Zeitraum für einen erneuten Lockdown wird die Phase nach den Feiertagen bis zum 10.