Weihnachtsbasar lockt in Wohnpark St. Vinzenz

Auch in diesem Jahr steht der traditionelle Weihnachtsbasar des Fördervereins des Wohnparks St. Vinzenz in Aulendorf auf dem Programm. Am Samstag, 26. November, kann von 11 bis 16 Uhr nach Herzenslust im Wohnpark St. Vinzenz der St. Elisabeth-Stiftung gestöbert und gekauft werden. Die Einnahmen gehen zugunsten des veranstaltenden Fördervereins. Bevor der Basar startet, steht bereits die einleitende Messe in der Hauskapelle des Wohnparks an. Ab 11 Uhr öffnen dann die Stände und von weihnachtlicher Deko über selbstgebackenes Gebäck, Bienenhonig, verschiedenste Marmeladen bis hin zu selbstgestrickten Socken steht vieles im Schaufenster. Um das Angebot abzurunden gibt es natürlich auch einen Stand mit Leckereien. Neben Kaffee und Tee wartet selbstgebackener Kuchen auf die Besucher.