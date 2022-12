Weihnachtliches Open Air-Konzert vom Marinechor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 8. Dezember gab der Chor der Marinekameradschaft Aulendorf sein Weihnachtskonzert im Biergarten der Schalanderbrauerei in Aulendorf. Gegenüber früherer Jahre war es das einzige in Aulendorf und wurde auch ganz spontan vom Marinechor und dem hiesigen Braumeister auf den Weg gebracht.

Bei winterlichen Temperaturen versammelten sich schnell rund hundert Besucher zu Glühwein und Bratwurst, um sich festlich einstimmen und unterhalten zu lassen. Pünktlich um 18 Uhr begann Dirigent und „Käpt’n“ Günter Schoch mit seinen Sailors das Konzert. Neben bekannten, maritimen deutschen Weihnachtsliedern wurde auch mit alten aber populären englischen Songs von Louis Armstrong, Bing Crosby oder Dean Martin und so weiter das Publikum unterhalten. Viele Gäste sangen auch kräftig mit. Moderne Weihnachtslieder von Boney M, Freddy Quinn oder Slavko Avsenik wechselten sich hierbei mit Klassikern wie „ O du fröhliche“ oder „Stille Nacht“ ab und begeisterten die Besucher, die natürlich wie immer mehrere Zugaben verlangten.

Der Chorleiter sprach danach sogar von den „Fischer Chören von Aulendorf“, und diese Ehre wurde vom Publikum mit viel Applaus bedacht. Beim Nachhause gehen meinte dann eine ältere Dame: „Jetzt fehlt zur weihnachtlichen Vorfreude eigentlich nur noch Eis und Schnee!“ Zwei Tage später hatte Petrus ein Einsehen und der Wunsch wurde erfüllt.