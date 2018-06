Weißwurst und Baywatch-Schminke

Fasnet, das ist – je nach dem, wen man fragt – die Zeit der Sauferei, des Brauchtums oder der allgemeinen Heiterkeit. Was es aber definitiv auch ist: eine Zeit der Gemeinschaft. Denn auch abseits der Umzugsstraßen und Ballsäle finden sich Narren zusammen. Zum Beispiel beim Narrenfrühstück der Narrenzunft Schindelbach-Zollenreute.

„Zolli, Zolli“, grüßen die Zunftmitglieder, die am Donnerstagmorgen das Dorfgemeinschaftshaus betreten und ernten aus der Runde ein kräftiges „Rugg, Rugg“ – es ist der zweigeteilte Narrenruf, der die beiden Ortsteile Zollenreute und Rugetsweiler verbindet. Rund 20 Frühstücksgäste bedienen sich am Buffet, sitzen um den mit Luftschlangen bunte geschmückten Tisch oder bereiten sich schon auf den Umzug am Nachmittag in Aulendorf vor: da werden Fingernägel lackiert, künstliche Wimpern angeklebt und Lippen rot angemalt; die Narrenzunft wird als Baywatch-Gruppe mitlaufen. „Am Gumpigen geht man nicht im Häs“, sagt Zunftmeisterin Andrea Sonntag.

Die Stimmung ist entspannt, grüppchenweise entspinnen sich Gespräche, als Grundrauschen halten die feinen Glöckchen der Häshose der Schussennarren – neben Schindelbachgeist die zweite Maske der Zunft – her. „Das Fasnetsblättle gab es schon immer“, sagt Siglinde Thoma, die gerade angekommen ist und beidseitig bedruckte Din-A4-Blätter verteilt.

Das „Zollenreuter Fasnetsblättle 2017“ wartet in schwäbischer Mundart gehalten mit allerlei Anekdoten aus dem Zunftleben des zurückliegenden Jahres auf. „Oft, wenn wir unterwegs sind und etwas passiert, sagt jemand zu mir: Siglinde, schreib das auf, das ist was fürs Fasnetsblättle“, sagt Thoma, die das Blättle seit 15 Jahren macht und jetzt in andere Hände abgeben möchte. Und die Zunftmitglieder grinsen beim Lesen vor sich hin. In der Rubrik Kleinanzeigen etwa findet sich folgende Annonce: „Wer teilt meine große Sammlerleidenschaft? Bitte sämtliche herrenlosen einfarbigen oder bunten Mehrfachsteckdosen in Geblisberg abgeben.“ Eine Anspielung auf einen Vorfall nach dem Regionenball, als ein Zunftmitglied versehentlich beim Abbau die Steckdosen der Folgeveranstalter mit einpackte.

Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Rituale, die verbinden, auch das zeichnet die Fasnet aus. Kein Wunder, dass Thoma über das Narrenfrühstück sagt: „Es ist eine Art Familientreffen.“ Ein Treffen, zum auch Gertrud Aicher gerne kommt, die als Wolpertswenderin schon rund 30 Jahre bei der Zollenreuter Narrenzunft mitmischt. „Die Leute, das Häs – mit den Glocken fühle ich mich einfach wohl“, sagt sie, „wir haben so viele verschiedene Leute in der Zunft, und mit jedem kannst du es einfach lustig haben.“