Wegen Schneemangel: WSG Aulendorf muss Ski- und Snowboardkurs absagen

Das neue Jahr startet für Wintersportbegeisterte in Aulendorf und Umgebung mit einer schlechten Nachricht: „Aufgrund der unsicheren Schneelage und der für Wintersportler desaströsen Wetterprognose hat die WSG Aulendorf beschlossen, den Ski- und Snowboardkurs 2023 abzusagen. Die Entscheidung ist allen Verantwortlichen nicht leichtgefallen“, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.

Noch im November war die Abteilung Wintersport (WSG) der Sportgemeinschaft Aulendorf (SGA) zuversichtlich gewesen, den Ski- und Snowboardkurs in Mellau-Damüls im Bregenzerwald in Vorarlberg anbieten zu können. Dieser hätte am 5., 6., 7. und 14. Januar stattfinden sollen. Den Kurs bezeichnete der Verein noch im November als „großes Saison-Highlight“. Welche Gründe schlussendlich zur Absage so kurz vor Beginn des Kurses führten, schildert der Verein ausführlich in seinem Pressebericht.

Freude über den Schnee Anfang Dezember

„Wir haben über Wochen die Schneelage in unserem Kursgebiet beobachtet und freuten uns Anfang Dezember über den Schnee bei uns vor der Haustüre, aber auch in den Bergen“, berichtet Helmut Schenk, Skischulleiter der WSG Aulendorf, in der Meldung. „Mitte Dezember konnten wir uns vor Ort von den Pisten selbst ein Bild machen. Leider wurde unsere Freude hier schon getrübt, da die nördlichen Alpenregionen nicht so viel Schnee abbekommen haben wie erwartet.“

Die Abteilung Wintersport der SG Aulendorf hat ihren Ski- und Snowboardkurs abgesagt. (Foto: dpa/Angelika Warmuth)

Mit dem Wetterumschwung kurz vor Weihnachten seien diese Sorgen immer größer geworden. „Durch ständigen Kontakt mit dem Skigebiet vor Ort ließen die weiteren Prognosen unsere Gesichter immer länger werden“, berichtet die WSG. „Durch mehrmalige Vor-Ort-Befahrungen sind wir dann zum Entschluss gekommen, unseren Ski- und Snowboardkurs 2023 abzusagen.“

Wenige und stark vereiste Pisten

Nach Schilderungen der WSG hat die veränderte Wetterlage spürbare Folgen für den Wintersport in Mellau-Damüls. „Die wenigen offenen Pisten sind in der Breite deutlich eingeschränkt und stark vereist. Des Weiteren ist zeitgleich ,Haupturlaubszeit’ und wir gehen davon aus, dass eine Vielzahl an Wintersportbegeisterten diesem begrenzten Angebot an Abfahrtsmöglichkeiten nachgeht. Somit werden die wenigen Pisten sehr hoch frequentiert sein“, vermutet der Verein in der Pressemeldung.

Absage aus „Sicherheits- und Nachhaltigkeitsgründen“

„Daher sind wir zu dem Entschluss gekommen, unseren Kurs aus ,Sicherheits- und Nachhaltigkeitsgründen’ abzusagen, auch wenn der Anschein auf den Bildern in sozialen Medien ein anderes Bild vermitteln mag“, ziehen die Verantwortlichen des Vereins die Konsequenz aus den aktuellen Wetterbedingungen. Doch ganz aufgegeben haben sie die Hoffnung noch nicht. „Trotzdem wird die WSG Aulendorf versuchen, eine Kursalternative im Laufe der Saison 22/23 anzubieten. Hier können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Angaben machen.“

Die Verantwortlichen des Vereins erläutern auch ihre Motivation für dieses Engagement: „Uns liegt viel daran, allen Schneebegeisterten das Privileg des Wintersports nahezubringen und somit für Freude bei unseren Teilnehmern zu sorgen.“