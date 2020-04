Wegen Reparaturen geringerer Wasserdruck

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden derzeit Umbau- und Reparaturarbeiten an den Leitungen der Hochzone durchgeführt. Daher musste diese außer Betrieb genommen werden, heißt es in der Pressemitteilung. Dadurch komme es in der Kernstadt zu einem geringeren Wasserdruck im Leitungsnetz, was sich teilweise bei den Haushalten bemerkbar macht, so das Schreiben weiter.