Wegen Corona war der Kolping-Lebensmittelladen für Bedürftige in Aulendorf geschlossen. Jetzt gibt es eine Lösung für einen Öffnungstag in der Woche.

Der Kolpingladen Solisatt in Aulendorf öffnet am Freitag, 17. April, wieder. Er war wegen der Corona-Pandemie zuletzt geschlossen worden, weil ein Großteil der Helfer der Risikogruppe angehören. Jetzt öffnet der Laden, der für Bedürftige gesammelte Lebensmittel zu sehr günstigen Preisen abgibt, vorerst an einem Tag in der Woche wieder.

Wie die katholische Kirchengemeinde mitteilt, hat sich ein junges Team von Ministranten und Ehrenamtlichen gefunden, die den Laden vorübergehend betreiben. Geplant ist bis auf weiteres eine Öffnung pro Woche und zwar freitags von 10 bis 11.30 Uhr.

Das Team bittet darum, dass alle Berechtigten ihre Ausweise mitzubringen und die Hygiene- und Abstandsregelungen zu beachten, gerade auch während der Wartezeiten vor dem Laden. Getragen wird diese Aktion von Solisatt, der katholischen und der evangelischen Kirche und der Stadt Aulendorf auch durch Spenden.