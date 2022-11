Wegen Bauarbeiten: Straße zwischen Tannhausen und Haslach bleibt gesperrt

Die Kreisstraße 8034 zwischen Tannhausen und Haslach wird noch bis 2. Dezember voll gesperrt bleiben. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Aulendorf hervor, die sich auf Informationen aus dem Straßenamt des Landkreises stützt. Die Verlängerung der Sperrung wird darin damit begründet, dass die zeitlich begrenzte Freigabe der Strecke für einzelne Tage (inklusive Umbauarbeiten der Beschilderung) für Verwirrung und Unverständnis bei den Verkehrsteilnehmern gesorgt und zu einem erheblichen Mehraufwand sowie Verzögerungen im Bauablauf geführt hätte. „Daher wurde darauf verzichtet“, heißt es in der Mitteilung.

Wo die Straße gesperrt ist

Die Vollsperrung der Kreisstraße 8034 beginnt ab der Kreuzung in Tannhausen und reicht bis zur Einmündung in die Landesstraße 275 bei Haslach. Die Umleitung bleibt unverändert und verläuft über Aulendorf, die Landstraße L285, Reute, die Kreisstraße K7941, Bad Waldsee, L275, Haslach und umgekehrt.

Straßenamt hat auch eine gute Nachricht

Doch auch eine gute Nachricht gibt es: Das Straßenamt ist zuversichtlich, dass bis 2. Dezember alle Arbeiten abgeschlossen und die Straße sowie der Radweg über den Winter freigegeben werden können. Im Frühjahr erforderliche Restarbeiten am Radweg würden in der Regel keine Vollsperrung der Kreisstraße erfordern, so die Mitteilung. Lediglich die Herstellung des Geh-und Radweges über die Bahnstrecke mit Kabelarbeiten werde eine erneute Vollsperrung 2023 erfordern.

In der Mitteilung wird zudem darauf hingewiesen, dass die ursprünglich angesetzte Bauzeit für den Geh- und Radweg von sechs Monaten durch einen „sehr zügigen Baufortschritt“ auf circa drei Monate reduziert werden konnte und dass mehrere, innerhalb dieser gesamten Bauzeit erforderliche Vollsperrungen zusammengefasst wurden. Neben dem rund 1,9 Kilometer langen und 2,50 Meter breiten Rad- und Gehweg werden auch Leerrohre für den Breitbandausbau verlegt und stationäre Amphibienleiteinrichtungen erstellt. Die Bauarbeiten dafür hatten am 12. September begonnen.