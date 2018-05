Wechsel im Vorstand des BUS

Die Mitglieder des Bündnisses für Umwelt und Soziales (BUS) haben jüngst bei ihrer Jahresversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Pierre Groll, der für Bruno Sing in den Gemeinderat nachrückte, ist aus dem Vorstand ausgeschieden. Neu in den Vorstand gewählt wurde Michael Haga.

Wie das Bündnis mitteilt, ist Haga ein selbständiger Geologe und Bau-Mediator, der aktuell im Gutachterausschuss der Stadt Aulendorf und im Wasserversorgungsverband Schussen-Rotachtal ehrenamtlich mitarbeitet. Er wurde 1972 in Aulendorf eingeschult, hat in Bad Saulgau sein Abitur gemacht und in Berlin Geologie studiert. Seit 2012 wohnt er wieder in Aulendorf und hat sich in den vergangenen Jahren an verschiedenen Stellen beim BUS engagiert.

Nach dem Bericht des Vorstands zusammen mit der Gemeinderatsfraktion, des Kassenberichts und der Kassenprüfung, wurden zudem Martin Waibel und Joachim Feßler im Amt bestätigt. Im Anschluss an den formalen Teil berichtete Sing über das vergangene Jahr unter der Überschrift „Ein Jahr ohne Gemeinderat“. Pierre Groll unterrichtete die Versammlung im Anschluss über „Ein Jahr im Gemeinderat“. Danach war die anstehenden Gemeinderatswahl in 2019 Thema.

Insbesondere seien sich die Anwesenden einig gewesen, dass die Zeit des reduzierten Gemeinderats zu Ende gehen müsse, heißt es. Aktuell habe der Gemeinderat eine reduzierte Größe von nur 14 statt 18 Mitgliedern. Durch die gestiegene Einwohnerzahl auf mehr als 10 000 sei die reguläre Größe des Rats nun 22 Mitglieder. Diese Anzahl sollte auch unbedingt angestrebt werden, gerade um die Arbeitsbelastung für die einzelnen Mitglieder wieder auf ein normales Maß zu reduzieren, teilt das BUS mit. Auch würden so die kleinen Fraktionen personell gestärkt.

Die offizielle Versammlung endete mit einem Ausblick auf die BUS-Veranstaltungen in 2018. Das BUS wird auch dieses Jahr wieder monatliche Bürgergespräche sowie einige Vortrags- und Informationsveranstaltungen anbieten. Darunter sind der zweite Aulendorfer „Maker-Slam“ am 5. Mai und der zweite Aulendorfer „E-Tag“ am 8. September.

Weitere Informationen gibt es unter www.bus-aulendorf.de