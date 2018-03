Wechsel im Vorstand der SGA Tennis

Die Tennis-Abteilung der SG Aulendorf hat Sebastian Schultheiß einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Wie der Verein mitteilt, stand Ralf Michalski, der die letzten fünf Jahre das Amt des Vorsitzenden inne hatte, aus zeitlichen Gründen nicht mehr für eine erneute Kandidatur zur Verfügung.

Als stellvertretende Vorsitzende steht Sebastian Schultheiß die schon bisher in diesem Amt tätige Christl Gussmann zur Seite. Alle weiteren Mitglieder der Vorstandsschaft stellten sich für eine neue Amtszeit zur Wiederwahl und wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung bestätigt. Die SGA Tennis konnte einen leichten Aufwärtstrend bei den Mitgliederzahlen vermelden. Diese Information erfreute die anwesenden Mitglieder ebenso wie die solide finanzielle Basis des Vereins.

Zehn Mannschaften starten in die Saison

Nach Berichten der einzelnen Vereinsressorts über das letzte Jahr folgte ein kurzer Ausblick auf die bevorstehende Tennissaison. Mit insgesamt zehn Mannschaften geht die SGA Tennis in dieser Saison an den Start. Einige Spieler aus dem Hobbybereich wechselten zu den Aktiven, und so konnten nach Langem wieder zwei aktive Herrenmannschaften gemeldet werden. Ab Juni werden alle Teams in den Verbandsspielen um Punkte mit den gegnerischen Mannschaften kämpfen.

Der Frühling steht in den Startlöchern und somit auch die Freiluftsaison. Bevor es für die Tennisspieler losgehen kann, müssen in den nächsten Wochen, sobald die Witterung es zulässt, die Plätze hergerichtet werden.