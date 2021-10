Wasserspaß für Vierbeiner im Aulendorfer Naturfreibad Steegersee

„Leinen los und ab ins Wasser“ hieß es für viele Vierbeiner, die am Samstag mit ihren Besitzern zum Hundebadetag an den Steegersee nach Aulendorf gekommen waren. Seit drei Jahren findet dieses bei Tierfreunden sehr beliebte Ereignis nach dem Abschluss der offiziellen Badesaison statt. Trotz des kalten Oktoberwinds hatte das Angebot der Stadtverwaltung weit über 100 Besucher mitsamt ihren Vierbeinern nicht nur aus Aulendorf, sondern aus ganz Oberschwaben angelockt. Während Herrchen und Frauchen fachsimpelten, Stöckchen warfen oder gar picknickten, wurden die Tiere nicht müde herumzutollen und zu schwimmen. Ganz mutige Hunde sprangen sogar vom Steg aus ins kalte Wasser. Carola Sinzig aus Königseggwald war mit Hund Pablo bereits zum dritten Mal dabei. Wie viele andere Anwesende bedauerte sie sehr, dass es diese Gelegenheit nur einmal in der Saison gibt.