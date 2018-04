Wasserleitung in der Hauptstraße geplatzt

Ein Wasserrohrbruch in der Aulendorfer Hauptstraße hat am Dienstag in einigen Gebäuden für fehlendes Wasser gesorgt und wird am Mittwoch zu einer Straßensperrung führen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, war gegen 11.15 Uhr die öffentliche Asbestzementleitung geplatzt. Es sei „eine größere Anzahl“ von Gebäuden in der Hauptstraße betroffen gewesen, die dadurch zeitweise nicht mit Wasser versorgt werden konnten. In einen angrenzenden Kellerraum sei das Wasser aus dem Rohrbruch eingelaufen. Die Feuerwehr hat laut Stadt umgehend den Keller des Gebäudes ausgepumpt. Die Hauptleitung sei abgeschiebert und die betroffenen Gebäude notversorgt worden. Am Mittwoch, 25. April, sollen nun die Bauarbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung durchgeführt werden. Die Durchfahrt der Safranmoosstraße ist während dieser Zeit gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Hauptstraße, Saulgauer Straße, Hillstraße und den Breiteweg.