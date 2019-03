Wasserbeiträge: Gericht lässt Berufung zu

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg lässt die Berufung gegen ein Urteil in Sachen Wasserversorgungsbeiträge zu. Das gab Stadtkämmerer Dirk Gundel in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt.

Im September 2018 hatte das Verwaltungsgericht Sigmaringen nach jahrelangem Streit um die rückwirkende Erhebung von Wasserversorgungsbeiträgen in Aulendorf ein Urteil zugunsten der betroffenen Bürger gefällt. Zwar ließ das Gericht nicht alle Argumente der „Wasserbetroffenen“ gelten, trotzdem hob es den Beitragsbescheid für den verhandelten Musterfall auf. Die Stadt beantragte darauf hin, eine Berufung zuzulassen. Und genau das hat der Verwaltungsgerichtshofs nun entschieden.

In der Begründung heißt es sinngemäß, die Stadt habe Gegenargumente vorgelegt, die die „entscheidungstragenden Erwägungen des Verwaltungsgerichts“ stark in Frage stellen. Dabei heben die Richter vor allem auf die Argumentation ab, dass die Pflichtverletzung der Stadt Aulendorf sich zumindest teilweise auch nachteilig auf den Kläger hätten ausgewirkt haben können. Das stellten die vorgelegten Argumente derart in Frage, dass die Berufung genauso gut erfolgreich wie nicht erfolgreich sein könne. Deshalb lässt der Verwaltungsgerichtshof die Berufung zu.