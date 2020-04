Wasser über die Knie sorgt für eine kalte Entspannung

Die Maßnahmen der vergangenen Tage und Wochen zum Schutz vor dem Coronavirus und dessen Ausbreitung führt dazu, dass die allermeisten Menschen einen völlig neuen Alltag erleben, der sich überwiegend in den eigenen vier Wänden abspielt. Diese ungewohnte Situation könne man jedoch durchaus nutzen, um etwas für die Gesundheit zu tun. Das teilt der Kneippverein Aulendorf mit und will in einer kleinen Serie regelmäßig Tipps des Kneipp-Bunds weitergeben, wie man mit einfachen Mitteln und ohne großen Aufwand etwas für die Gesundheit tun kann. Heute: der Knieguss – kalte Entspannung

Güsse gehören wohl zu den bekanntesten Kneipp-Anwendungen – einige davon möchte der Verein in dieser Serie vorstellen und erklären, wie sie richtig angewendet werden und wie sie wirken. Heute wird der Knieguss mit seiner positiven Wirkung auf die Stärkung der Abwehrkräfte und Beckenorgane vorgestellt. Die Anwendung verstärke laut des Vereins die Durchblutung von Haut und Muskeln, ist ein Gefäßtraining für die Venen, senkt den Blutdrucks und ist nicht zuletzt eine hervorragende Beruhigungs- und Einschlafhilfe. Wer unter akuter Nieren- und Blasenentzündung leidet, sollte diesen Guss nicht anwenden.

Zu Beginn müssen die Füße schön warm sein. Falls dies nicht der Fall ist, sorgt Bewegung für ein angenehm warmes Gefühl. Der Knieguss beginnt außen am kleinen Zeh des rechten Beins. Der Wasserstrahl wird hinten aufwärts geführt bis eine Handbreit über die Kniekehle. Dort wird etwa drei Sekunden verweilt, bevor der Wasserstrahl danach innen am Bein abwärts geführt wird. Den gleichen Weg wird auf der Beinvorderseite bis etwa eine Handbreit über das Knie (wieder außen beginnen) geführt. Anschließend die Seite wechseln und den Knieguss am linken Bein in gleicher Weise durchführen. Zum Abschluss wird die rechte und die linke Fußsohle abgegossen und sorgen dafür, dass die Füße wieder schön warm werden. Dafür eignet sich der Bewegungsvorschlag aus dem Kneipp-Tipp Venen-Fitness.

Wie bei allen Kneippschen Güssen gilt auch für den Knieguss: Am besten wirkt er, wenn man ihn regelmäßig anwendet. Wichtig ist immer, dass man auf einer rutschfesten Matte oder einen Matten-Rost steht, durch den das Wasser abfließen kann – und idealerweise ein Gießrohr verwendet. Dieses sorgt nämlich für einen druckgeminderten Wasserstrahl, der sich wie ein Mantel um die Körperpartien legt.