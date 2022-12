Kutschen-Führerschein: Knifflige Prüfung von Pferde-Anatomie bis Straßenverkehrsordnung

Zehn Kutscherinnen und Kutscher haben in Aulendorf die Prüfung für den Kutschenführerschein bestanden. Das teilt der Reit- und Fahrverein Zollenreute (RFV) in einem Pressebericht mit.

Darin erläutert der Verein auch, was alles für eine erfolgreiche Prüfung notwendig ist, wofür man sie braucht und unter welchen Bedingungen auch Jugendliche eine Pferdekutsche lenken dürfen.

Was Kutscher alles wissen müssen

Wie der Verein berichtet, nahmen die zehn Fahrschüler vor ihrer Prüfung an einem Kutschen-Fahrkurs teil, der von Oktober bis Dezember andauerte. Zwei Monate lang bereiteten sich die Schülerinnen und Schüler mit einer Vielzahl von Theoriestunden und praktischen Fahreinheiten auf die Prüfung vor.

Wie eine Teilnehmerin auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erzählte, waren die Kursinhalte breit gefächert und anspruchsvoll. Sie reichten von der eigentlichen Fahrlehre, also wie man mit einer Kutsche fährt, über Pferdegesundheit, Anatomie, Haltung, Fütterung und Umgang mit Pferden bis hin zur Organisation des Reitsports und dem Fahren im Straßenverkehr und im Gelände, wozu auch versicherungsrechtliche Aspekte gehörten.

Am dritten Adventswochenende war es dann soweit. Am Sonntag, 11. Dezember, stand in Aulendorf die Prüfung zum Kutschenführerschein an. „Dieser wird Gespannfahrern zur Teilnahme am Straßenverkehr und Befahrung öffentlicher Straßen empfohlen“, schreibt der Verein.

Jüngster Prüfling ist elf Jahre alt

Aus dem Pressebericht geht auch hervor, dass für das Fahren von Pferdekutschen andere Altersgrenzen gelten als bei Mofas oder Autos. So war der jüngste Teilnehmer an der Prüfung laut Verein gerade mal elf Jahre alt. „Allerdings sind jugendliche Gespannfahrer dazu verpflichtet, in Begleitung eines volljährigen Beifahrers zu stehen, der ebenfalls im Besitz des Kutschenführerscheins ist und eine Fahrpraxis von mindestens zwei Jahren vorweisen kann“, erklärt der RFV.

Die Prüflinge mussten am Prüfungstag sowohl ihr theoretisches Wissen unter Beweis stellen als auch ihre praktisch erlernten Fertigkeiten bei diversen Kutschfahrten durch Aulendorf demonstrieren.

Abgenommen wurde die Prüfung von zwei anerkannten Prüfern des Pferdesportkreises und der Landeskommission. Sie überreichten im Anschluss an die bestandene Prüfung allen zehn Teilnehmern den Kutschenführerschein.

Dank an die Bevölkerung

Im Pressebericht gratulieren der Reit- und Fahrverein Zollenreute und die Albersfelder Pferdefreunde den frisch geprüften Fahrschülern, bringen ihren Stolz auf deren Leistung sowie ihren Dank an die Bevölkerung zum Ausdruck.

„Zu guter Letzt bedanken wir uns recht herzlich bei allen Bewohnern aus Aulendorf und Oberzell, die immer wieder sehr viel Rücksicht und Geduld aufgebracht haben, wenn wir ,immer wieder sonntags’ mit teilweise fünf Gespannen die Orte unsicher gemacht haben“, schreibt der Verein.