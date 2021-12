Klaus Schneiderhan im Interview: So geht der Leiter des Studienkollegs in den Ruhestand

Klaus Schneiderhan stammt ursprünglich aus Reutlingen. An der Universität Tübingen studierte er Biologie, Chemie und Biochemie. Dass er einmal Lehrer werden würde, stand nicht von vornherein fest. „An der Universität war ich zunächst in der Forschung. Gegenüber meiner Professorin äußerte ich den Wunsch, dass ich mehr in der Lehre machen möchte. Sie schlug mir daraufhin vor, das Referendariat zu machen. Und das tat ich.“ Doch aus einer Rückkehr in die Forschung wurde nichts. „Ich habe damals sofort Feuer gefangen und mich in den Lehrerberuf verliebt“, berichtet Schneiderhan. Die Begeisterung für seinen Beruf ist heute noch spürbar. 1984 kam er an das Studienkolleg St. Johann als Lehrer, fünf Jahre später wurde er stellvertretender Schulleiter. 2001 übernahm er die Leitung des Studienkollegs. (syg)