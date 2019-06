Was gibt es Neues zur Aulendorfer Minigolfanlage?

Am Jahresanfang sind seitens der Stadtverwaltung „grundsätzliche Überlegungen“ im Raum gestanden zu der Frage, wie es mittelfristig mit dem Freizeitangebot „Minigolf im Stadtpark“ weitergehen soll. Es kursierten Gerüchte über einen Abriss der Hütte, was laut Pächter Heinz Nolte das Ende der Anlage bedeuten würde. Ursprünglich sollte das Thema Anfang des Jahres in den kommunalen Gremien beraten werden. Nun wird es am kommenden Montag, 3. Juni, auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung stehen.

„Mein Pachtvertrag wurde bis Jahresende verlängert“, berichtet indes Pächter Nolte erfreut. Seit Eröffnung der Anlage am 20. April seien etwa 200 Besucher da gewesen, darunter viele Kurgäste und Aulendorfer Familien. „Letztes Jahr waren es um diese Zeit bereits an die 500, aber das Wetter ist momentan ja eine einzige Katastrophe“, seufzt er achselzuckend. Beim Blick über die Anlage hellt sich sein Gesicht allerdings auf und strahlend zeigt er auf drei Holzbänke, die der Bauhof jüngst aufgestellt hat. Das sei doch ein gutes Zeichen dafür, dass es mit der Anlage weitergehe, hofft der leidenschaftliche Minigolfer und fügt hinzu, dass die Besucher die Bänke gleich in Beschlag genommen hätten. „Da sitzt man um einiges besser als auf den Steinbänken, vor allem die älteren Herrschaften, die mit ihren Enkeln zum Spielen kommen, freuen sich darüber“, weiß Nolte.

Der Pächter sieht auch bei Regenwetter täglich nach dem Rechten auf „seiner“ Anlage und sorgt auch drum herum für Sauberkeit. „Es gibt doch weit und breit kein schöneres Plätzchen in der Stadt“, sagt er abschließend und zeigt auf die farbigen Hindernisse der Spielbahnen, die selbst bei Regen um die Wette leuchten und sommerliches Spielvergnügen im Schatten der alten Bäume für Alt und Jung versprechen.

Dass das Thema Minigolfanlage nicht wie geplant bereits Anfang des Jahres in den städtischen Gremien beraten wurde, begründet Burth mit Verzögerungen. Fragen, die im Vorfeld abgeklärt werden mussten, und die Arbeitsfülle seien der Grund dafür.