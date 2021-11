Wanderung von Leutkirch zum Centerpark

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 24. Oktober 2021 trafen sich elf Wanderfreunde zur Wanderung vom Bahnhof Leutkirch zum Center Park. Um 10:00 Uhr fuhren wir mit der Bahn bei Nebel nach Leutkirch.

Nach Ankunft in Leutkirch löste sich der Nebel allmählich auf. Bei herrlichem Sonnenschein und warmen Temperaturen wanderten wir durch die Altstadt Leutkirch entlang des Stadtweihers, vorbei an der Moosmühle, Krählohweiher auf angenehmen Waldwegen zu einem Aussichtpunkt in Richtung Center Park, wo wir eine ausgiebige Vesperpause einlegten. Weiter ging es dann zum Center Park mit Besichtigung der Anlage (Ferienhäuser, Spielplätze, Tropenbad, kleiner See mit Booten). Im Biergarten hielten wir uns bei Kaffee und Eis auf. Um 16:00 Uhr fuhren wir mit dem Bus zurück nach Leutkirch zur Einkehr im Barfüßer. Wir beendeten den schönen Tag mit der Bahnfahrt nach Aulendorf, wo wir um ca. 18:00 Uhr eintrafen. Der Wanderführer bedankt sich bei allen Teilnehmern.