Wanderung 11. September VM Bahn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11. September traf sich eine kleine Gruppe um eine wirklich schöne, längere Tour zu unternehmen. War der Himmel grau und wolkenverhangen, so was schreckte die sechs Wandersleute nicht ab.

Mit dem Zug ging es nach Meckenbeuren, durch das Städtchen hindurch nach Obermeckenbeuren und in die Höll. Es begann zu nieseln und später leicht zu regnen. Nun ging er etwas steiler nach Irrmannsberg und nach Dieglishofen. Es regnete weiter, sodass wir uns entschlossen, direkt zum Hopfenmuseum in Siggenweiler zu wandern. Groß war unsere Überraschung, trotz Vorbestellung kaum Platz, circa 100 bis 130 Personen waren im Museum. Nach unserer Rast ein großes Hallo. Petrus hat uns erhört. Bei herrlichem Sonnenschein, es war warm geworden, und einem Zwischenstopp an einem herrlichen Aussichtspunkt, mit Blick auf den Bodensee und zwei Zeppeline, ging es auf einem anderen Weg in Richtung Meckenbeuren weiter. Durch große Obstplantagen, die Apfelbäume hingen voll und manch ein Ast war abgebrochen, gelangten wir um 15.20 Uhr an den Bahnhof Meckenbeuren, der Zug war pünktlich und das Wandergrüppchen war um 16 Uhr gut gelaunt wieder in Aulendorf angekommen.

Wir hatten 15 Kilometer in den Beinen und Wind, Regen sowie Sonnenschein waren unsere Begleiter. Dank an den WF Gerhard Uhrig, der im nächsten Jahr die 51. Wanderung innerhalb von elf Jahren führen wird. Wir gratulieren Gerhard hiermit zur 50. Wanderung. Herzlichen Dank für dein Engagement.