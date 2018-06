Wandertage: Vielfalt der Natur erleben

Der Förderverein Radsport und Wandern Aulendorf veranstaltet am Wochenende 13./14. Mai seine Wandertage.

Start und Ziel ist die Stadthalle Aulendorf. Startzeiten sind am Samstag von 7 bis 13 Uhr und am Sonntag von 7 bis 12 Uhr. Zielschluss ist am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr. Es werden Strecken von fünf, zwölf und 20 Kilometer angeboten. Es wird ein Unkostenbeitrag von zwei Euro erhoben. Bei diesen Wandertagen wird zugleich noch ein Kinder- und Jugendwandertag bis 16 Jahre angeboten. Für sie wurde ein Quiz vorbereitet, dessen Fragen auf den Strecken angebracht sind.Nach der Rückkehr gibt es eine Urkunde, ein Freigetränk und eine kleine Überraschung. Zum Thema der Wandertage wird auch der BUND/BUS Aulendorf mit einem Infostand in der Stadthalle vertreten sein.

Diese Veranstaltung ist ein Beitrag zur UN-Dekade für die biologische Vielfalt, die auf Initiative des Bundesamtes für Naturschutz in Deutschland in diesem Jahr vom 30. April bis zum 31. Juli unter dem Motto „Gemeinsam wandern –Vielfalt der Natur erleben!“ steht.

Überall in Deutschland finden in diesem Zeitraum Wanderveranstaltungen statt, die dazu beitragen, eine möglichst breite Öffentlichkeit mit dem Begriff der biologischen Vielfalt vertraut zu machen. Deren Bedeutung für die Menschen, aber auch die Folgen ihres Verlustes sollen im Bewusstsein der Bevölkerung einen festen Platz finden. Die Wandertage sollen dazu einen Beitrag leisten.

Weitere Informationen: Karl Heinz, Telefon 07525/8956, und im Internet unter:

www.wandertag.biologischevielfalt.de