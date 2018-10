Wallfahrt im Zeichen des Friedens für die Welt

Gläubige der Kirchengemeinde St. Martin aus Aulendorf haben sich im Rahmen einer Nachmittagswallfahrt auf den Weg ins Donautal gemacht. Stadtpfarrer Anantham Antony, Pater Fransiskus Dose aus Ebersbach, Gemeindereferentin Sr. Renate Pesl und Sr. Ursula begleiteten die Pilger.

Wie Pfarrer Anantham im Gespräch erklärte, wurde das Ziel Beuron ausgesucht, weil das Kloster ebenfalls St. Martin als Kirchenpatron hat. Zudem passe der damit verbundene Besuch des Gnadenbildes der „Schmerzhaften Mutter von Beuron“ und der anschließende Besuch der Wallfahrtskapelle Maria, Mutter Europas gut in den Rosenkranzmonat Oktober, der bei den Katholiken der Gottesmutter Maria geweiht ist.

Wallfahrten gehören schon immer zum Leben von Christen. Aber auch Angehörige anderer Religionen, Buddhisten, Juden oder Moslems pflegen diesen Brauch. Schon in der Antike besuchten Griechen und Römer heilige Stätten oder Tempel. Wallfahrt (lat. Peregrinatio religiosa) wird das Zurücklegen eines Pilgerweges zu Fuß oder mit einem Transportmittel, an dessen Ziel eine Pilgerstätte besucht wird, genannt.

Die Aulendorfer waren mit dem Bus unterwegs und hatten gleich zwei Pilgerstätten zum Ziel. Zuerst das Kloster Beuron, wo Benediktinermönch Pater Pirmin Meyer, früher Prior in Weingarten und vielen noch als Blutreiter in Erinnerung, Einblicke in die bewegte Geschichte der Erzabtei Beuron gab. Nach den vielen Jahreszahlen und Ereignissen, Kunstformen und Stilrichtungen schwirrte so manchem Pilger der Kopf.

Bei der anschließenden Eucharistiefeier in der Gnadenkapelle scheute sich Hauptzelebrant Anantham nicht, in seiner Predigt die aktuellen „Ravensburger Ereignisse“ um die Ökumene anzusprechen. Es sei wichtig, die Gemeinsamkeiten und damit Christus als unsere Quelle in den Mittelpunkt zu stellen, bekräftigte er. „Nicht am eigenen Denken festhalten, sondern daran, was Christus und die Gnade Gottes für uns alle bedeutet,“ forderte er auf. Die Gemeinsamkeiten und nicht die Unterschiede hervorzuheben sei für Christen der heutigen Zeit entscheidend. Der Friede im Herzen jedes Einzelnen trage zur Einheit der ganzen Welt bei, führte er weiter aus und bat alle Pilger um das Gebet für den Frieden.

Nach einer Kaffeepause ging es weiter zur Wallfahrtskapelle Maria, Mutter Europas. Auf Initiative des Beuroner Mönchs und langjährigen Pfarrers von Bärenthal, Pater Notker Hiegl, wurde das moderne Gebäude, das die Arche Noah versinnbildlicht, im Gnadenweiler auf dem Großen Heuberg, oberhalb der Gemeinde Bärenthal errichtet. Die Erklärungen der Kapellenführerin zogen alle Anwesenden in den Bann. Erläuterte sie doch lebhaft und authentisch die vielen Details der Kapelle und die damit verbundene christliche Symbolik. Angefangen von den Treppenstufen über das von zwölf Balken getragene Regenbogendach, die spätbarocke Marienfigur und die in die Glaswände geschliffenen Symbole, allen voran die zwölf Sterne der Europafahne.

Tief beeindruckt waren die Pilger von den Erklärungen über die ökumenisch geprägten Elemente, etwa den Bäumen im Außenbereich, die sowohl aus evangelischen als auch katholischen Dörfern namens Bärenthal stammen, und auch den mit Erde aus diesen Orten gefüllten Leinensäckchen, die im Altar eingelassen wurden. „In der Zukunft wird die Erde daraus zusammenfinden und untrennbar miteinander verbunden sein“ lauteten die abschließenden Worte vor dem gemeinsam gesungenen Marienlied „Segne Du Maria“.