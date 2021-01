Wahlhelfer für die Landtagswahl gesucht

Die Wahl des baden-württembergischen Landtags findet am 14. März statt. Die Durchführung von Wahlen stellt insbesondere unter Pandemiebedingungen eine große Herausforderung dar, die nur durch Mithilfe von ehrenamtlichen Wahlhelfern am Wahltag bewältigt werden kann, teilt die Stadt Aulendorf mit. Daher suche sie für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl und die Besetzung der Wahlvorstände ehrenamtliche Wahlhelfer.

Alle Wahlberechtigten, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, können eine ehrenamtliche Tätigkeit im Wahlvorstand übernehmen. Die Aufgabe am Wahltag setzt sich unter anderem aus der Entgegennahme von Wahlbenachrichtigungen, der Prüfung der Eintragung im Wählerverzeichnis, der Stimmzettelausgabe sowie der Auszählung der Stimmen am Wahlabend zusammen. Am Wahltag wird in zwei Schichten gearbeitet. Für diesen Wahldienst erhalten Wahlhelfer eine Aufwandsentschädigung von 45 Euro.