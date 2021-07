Wagen rollt auf Garage

Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro ist laut Polizeibericht am Montagabend gegen 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände auf der Straße „Alte Kiesgrube“ entstanden. Ein 36-jähriger Opel-Lenker stellte sein Fahrzeug auf dem Gelände ab, ohne es mutmaßlich gegen ein mögliches Wegrollen abzusichern. Der Wagen rollte rückwärts und prallte gegen eine Garage, wo er zum Stehen kam. Während am Opel Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro entstanden ist, wird dieser an der beschädigten Garage auf etwa 500 Euro beziffert.