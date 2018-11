Vortrag zum Thema „Schmerz und Psyche“

Im Rahmen der Vortragsreihe „Klinik im Dialog“ informiert Roland Rahm, Chefarzt im Psychosomatischen Fachkrankenhaus der Schussental-Klinik, Safranmoosstraße 5, am Mittwoch, 14. November, um 19 Uhr zum Thema „Schmerz und Psyche: Wechselwirkungen zwischen Körper und Seele“. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu stellen. Der Eintritt ist frei.

Chronischer Schmerz tritt laut Pressemitteilung häufig auf und hat sowohl in der Anzahl der Krankheitsfälle als auch in den Behandlungskosten andere chronische Erkrankungen längst überholt. Deshalb sei es besonders wichtig, die Hintergründe und Zusammenhänge besser zu verstehen. Rahm wird in seinem Vortrag zunächst den körperlichen dem seelischen Schmerz gegenüberstellen sowie die Wechselwirkungen zwischen Körper und Seele bei Schmerz erklären. Darüber hinaus wird er erläutern, was bei chronischem Schmerz im Körper passiert und was das Schmerzgedächtnis ist. Abschließend wird er neuere Erkenntnisse der Schmerzforschung vorstellen sowie Behandlungsmöglichkeiten bei chronischen Schmerzsyndromen.